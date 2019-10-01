В тюменской школе открыли многофункциональный спортзал

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Долгожданным событием назвала открытие многофункционального спортзала в тюменской школе № 5 директор учебного заведения Галина Шевалье.

По ее словам, вдвойне приятнее, что такой подарок школа получила к 45-летию. "Мы не остановимся на достигнутом и еще многое готовы сделать для школы. Желаю всем нашим спортсменам быть успешными в спорте", - отметила директор.

Спортзал площадью более 1,4 тыс. кв. метров включает в себя удобные раздевалки и душевые, тренажерный зал, зал хореографии, тренерскую комнату. В нем оборудована система разделения, благодаря чему в зале могут одновременно заниматься два класса.

Как отметила Галина Шевалье, в спортзале смогут заниматься физической культурой не только учащиеся, но и жители всего микрорайона.

"Уверена, что будут активно работать семейные клубы, будут развиваться массовые виды спорта, приглашаем к себе желающих сдать нормативы ГТО. Для этого созданы все условия", - добавила она.

С открытием нового спортзала всех присутствующих поздравила заместитель директора городского департамента образования Ольга Тренина.

"Спортивный комплекс оснащен новым современным инвентарем, оборудованием, современной площадкой для игр в баскетбол, волейбол, мини-футбол. Надеюсь, что все спортивные заслуги и успехи ребят удвоятся и даже утроятся. Радует, что руководство школы активно развивает спорт и ведет пропаганду здорового образа жизни. Площадка соответствует всем требованиям, чтобы принимать городские и региональные соревнования", - подчеркнула она и поблагодарил педагогический коллектив за стойкость, выдержку и терпение.

Для гостей были проведены мастер-классы по баскетболу, футболу, показаны интересные приемы. Для всех провели зажигательную зарядку. Все гости зарядились энергией.

"Мы рады этому событию. Зал соответствует современным технологиям, оснащен спортивным инвентарем. Много школьников занимается спортом. Восхитили своим умением баскетболисты, футболисты, порадовали красотой и изяществом танцоры и гимнастки. А на зарядку встали все родители и педагоги. Мы желаем школе процветания, а детям - бодрости духа, высокой мотивации и спортивных побед", - сказала представитель родительской общественности Виктория Степанова.

Ирина Шемякина