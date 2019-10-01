Четыре проекта представил ТИУ на международном форуме "Открытые инновации"

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Четыре проекта представил Тюменский индустриальный университет на VIII Международном форуме "Открытые инновации" в Технопарке "Сколково" в Москве, сообщает вуз.

В экспозицию Министерства науки и высшего образования России попали прототип пуско-зарядного устройства, адаптирующегося к температуре окружающей среды Smart2Batt, разработанный в Центре робототехники (руководитель Вадим Костин) и оборудование скважины для одновременной добычи термальных вод и закачки их в пласт с высоковязкой нефтью – разработка ассистента кафедры "Бурения нефтяных и газовых скважин" Дмитрия Леонтьева.

"Общее впечатление от форума – положительное, — отметил Дмитрий Леонтьев. — Разработка, которую я здесь представляю, позволит отказаться от дорогостоящего и трудоёмкого процесса подачи воды с поверхности. Технология, основанная на использовании природного потенциала, поможет увеличить коэффициент извлечения вязкой нефти. Мой проект направлен на решение проблем нефтегазодобывающей отрасли, поэтому хотелось увидеть больше представителей компаний именно этой направленности".

Представитель ТИУ Вадим Костин рассказал, что форум поразил своим масштабом и количеством новейших разработок.

"Меня заинтересовало устройство, которое преобразует получаемое оптическое изображение в звук. Представитель разработчика уверяет, что оно позволит абсолютно не видящим людям ездить на велосипеде без какой-либо помощи, так высока детализация преобразования, — сказал он. — Интересно, что люди предпочитают передвигаться по выставочной площадке и общаться тет-а-тет, а не использовать только презентационный формат Форума. Это приносит свои плоды – мне удалось найти точки соприкосновения с учеными Якутии и Канады. Мы обсудили возможность применения нашего устройства Smart2Batt на их территории".