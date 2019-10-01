Гостевые улицы Тюмени преобразятся благодаря проекту ТИУ

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Концепцию архитектурной среды тюменских гостевых улиц разрабатывают архитекторы Тюменского индустриального университета. Первой преобразится улица Ленина в 2020 году.

Как сообщает региональный департамент образования и науки, команда архитекторов опорного вуза разработала архитектурно-градостроительную концепцию улицы Ленина от Исторического сквера до улицы Мориса Тореза. Проект в 2018 году стал победителем открытого публичного конкурса, объявленного администрацией Тюмени. Около 80 % жителей одобрили предложение специалистов опорного вуза по переустройству одной из ключевых улиц исторического центра города. Итоговое обсуждение проекта состоялось в сентябре в рамках дискуссионного клуба "Точка кипения", а его презентация – на Тюменском нефтегазовом форуме-2019. Преобразования начнутся уже в 2020 году.

Идея концепции архитектурной среды состоит в том, чтобы сделать гостевые улицы Тюмени – Республики, Ленина, Луначарского, Ямскую и Первомайскую – визитными карточками города. Приезжая в Тюмень, люди попадают сначала на эти улицы и по ним составляют мнение о городе. Всем приезжающим, как и ее жителям, должно быть удобно, комфортно и приятно находиться здесь, уверены авторы.

Как рассказал доцент кафедры дизайна архитектурной среды института архитектуры и дизайна ТИУ Денис Бугаев, сейчас специалисты кафедры занимаются аналитической частью проекта.

"Это научно-исследовательская работа, которая кипит в кабинетах. Мы выявляем и анализируем проблемные зоны улицы. Уже сейчас можно говорить об отсутствии ансамблевости, единого стиля в формировании пространства Первомайской, колористических ошибках", – уточняет Денис Бугаев.

Улицы-визитки планируется сделать более освещенными, фасады зданий привести к единому стилю. На всех гостевых улицах появится единая система колористического и светового дизайна, будет внедряться городской дизайн-код.

Отметим, что проектированием нового облика исторических улиц центра областной столицы архитекторы ТИУ занимаются в рамках проекта "Архитектурный образ региона".

Проект "Архитектурный образ региона" входит в программу опорного университета. Его руководитель – директор института АРХИД, кандидат педагогических наук, почетный архитектор России, член российского Союза архитекторов Светлана Капелева.

Проект решает ряд стратегических задач для Тюмени и всей области, в том числе создание концепции и методологии светоцветовой организации городской среды с учетом региональных особенностей при эффективном использовании энергосберегающих технологий с комплексным и системным решением проектных задач городского освещения и архитектурной колористики, формирование концепции комфортной архитектурной среды и реновации неэффективно используемых городских территорий, разработка архитектурного историко-культурного каркаса региона и другие.