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Крымские аниматоры прошли стажировку в тюменской "Ребячке"

Общество, 15:30 24 октября 2019

департамент соцразвития Тюменской области | Фото: департамент соцразвития Тюменской области

Детских аниматоров из Республики Крым приняла на стажировку тюменская "Ребячья республика", сообщает областной департамент соцразвития.

За 10 дней ребята смогли значительно улучшить свои профессиональные навыки и знания, которые смогут применить на практике летом 2020 года, когда жители Тюмени приедут на отдых в Крым.

Программа была построена так, что аниматоры смогли не только получить практические навыки организации досуга семей, но и углубили знания по профильным темам, посещая мастер-классы от педагогов "Ребячки".

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Участники каждый день организовывали и проводили мероприятия для детей и родителей. В филиале "Ребячки" они познакомились с особенностями организации смен. По итогам стажировки все аниматоры получили сертификаты.

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# аниматоры , Крым , Ребячья республика , стажировка

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