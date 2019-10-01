У безработного тюменца на Porshe Cayenne нашли мефедрон

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали полицейские в Тюмени. У безработного 44-летнего мужчины изъяли более 30 граммов мефедрона, сообщает УМВД по Тюменской области.

Приготовленный к сбыту наркотик в присутствии понятых нашли при личном досмотре у пассажира остановленного автомобиля Porshe Cayenne. В момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Попытка сбыта наркотических веществ". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.