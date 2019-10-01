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Ялуторовский район принимал активистов "Российского движения школьников"

Общество, 17:09 24 октября 2019

Администрация Ялуторовского муниципального района | Фото: Администрация Ялуторовского муниципального района

70 ребят и их наставников-педагогов приняли участие в форуме юных активистов "Российского движения школьников", который состоялся в селе Зиново Ялуторовского района 22 октября, сообщает администрация района.

Разделившись на четыре команды, школьники работали на обучающих площадках по личностному развитию, гражданской активности, информационно-медийному и военно-патриотическому.

Педагоги – руководители делегаций в это же время участвовали в семинаре от регионального отделения, где узнали о нововведениях и изменениях в уставе общественной организации.

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Все участники форума получили значки, блокноты, ручки с логотипом "Российского движения школьников". Школам-участницам вручили памятные вымпелы.

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# Российское движение школьников , Ярковский район

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