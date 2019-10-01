Первый конкурс по 3D-моделированию пройдет в "Точке роста" в Упоровском районе

| Фото: emurtlashool.ucoz.ru | Фото: emurtlashool.ucoz.ru

Ученики 5-7 классов Упоровского района соберутся в "Точке роста" на первый районный конкурс по 3D-моделированию, который пройдет в п. Емуртлинском 30 октября.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" руководитель центра "Точка роста" Светлана Киселёва, команда может включать в себя от одного до трех ребят, участвовать будут все пять кустовых школ и их структурные подразделения.

"Каждая команда уже заранее продумывает проект, который должна будет выполнить уже в день конкурса. Некоторые уже готовятся и приезжали в центр, чтобы начать работу", - рассказала Светлана Киселёва. По итогам первого конкурса победители получат дипломы.

После открытия "Точки роста", которое состоялось 20 сентября, учителями технологии составили программы и приезжают на занятия по графику. На уроках технологии по теме обработки материалов, в частности пластика, побывали все 300 пятиклассников района. С 25 октября по очереди приезжают шестиклассники.

По словам руководителя центра, помещения "Точки роста" востребованы каждый день. Деревенские ребята с большим интересом создают свои первые модели с помощью 3D-ручек. Если у пятиклассников это простые подвески и брелоки, то ученики постарше делают модели с соединяющимися деталями, объемные изделия.

Ирина Кургузова