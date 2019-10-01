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Художник Наталья Менькова представит Ялуторовск в финале "Туристического сувенира"

Общество, 09:50 28 октября 2019

"Культура и туризм города Ялуторовска" во ВКонтакте | Фото: "Культура и туризм города Ялуторовска" во ВКонтакте

Художник учреждения "Арт-Вояж" Наталья Менькова представит Ялуторовск в финале Всероссийского конкурса "Туристический сувенир-2019", который пройдет с 31 октября по 1 ноября в Саратове, сообщает комитет по культуре и туризму администрации города.

На окружном этапе конкурса работа Натальи Меньковой обереговая кукла "Явлуша" заняла третье место в номинации "Этнографический сувенир" в средней ценовой категории.

Как отмечают в комитете по культуре и туризму, авторская кукла ручной работы "Явлуша" — сувенир уникальный и неповторимый. Он уже стал брендом Ялуторовска и вошел в "Сто лучших товаров России".

Для изготовления "Явлуши" используются только натуральные, экологические материалы: береста, кожа, лен, хлопковая ткань. "Берестяная кукла – оберег, защищающий и оберегающий владельца от бед, приносит любовь и счастье, благополучие и достаток в дом. Горожане и туристы с удовольствием приобретают сувенир, которым можно не только украсить свой дом, но и презентовать друзьям и знакомым в память о Ялуторовске", — рассказали в комитете.

Горожане и туристы приобретают сувенир, чтобы украсить им дом и презентовать друзьям и знакомым.

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# куклы , обереги , сувениры , Ялуторовск

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