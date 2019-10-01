В Тюменской области запретили вылов рыбы из озера в Ачиры из-за гаффской болезни

Департамент общественных связей Тюменской области | Фото: Департамент общественных связей Тюменской области | Фото:

На заседании оперативного штаба, созданного по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, принят комплекс мер по ситуации в деревне Ачиры, где среди жителей были зафиксированы случаи заболевания гаффской болезнью.

Оперативный штаб провела 25 октября первый заместитель губернатора Наталья Шевчик, сообщает департамент общественных связей Тюменской области.

Решено запретить вылов и реализацию рыбы из озера Андреевского Тобольского района, расположенного вблизи деревни Ачиры, также усилят меры по недопущению несанкционированной торговли рыбой на всей территории области. Всем торговым организациям региона поручено контролировать наличие ветеринарного свидетельства на все партии рыбы с указанием места вылова. Запланирован оперативный мониторинг ситуации по наличию продуктов питания в торговых точках в деревне Ачиры.

В областной клинической больнице N1 в Тюмени продолжают лечение 10 пациентов. Медики проводят консультации с врачами из других регионов, в том числе и с помощью телемедицинских технологий. К ситуации подключились главный внештатный токсиколог Минздрава России, директор ФГБУ "Научно-практический токсикологический центр Федерального медико-биологического агентства", ФГБОУ ДПО "Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России", доцент кафедры клинической токсикологии, к.м.н. Юриий Остапенко и главный внештатный токсиколог Минздрава России Северо-Западного федерального округа, д.м.н, руководитель отдела клинической токсикологии СПБ НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Алексей Лодягин. Они одобрили тактику лечения и наблюдения и дали рекомендации.

Членов оперативного штаба проинформировали о результатах работы 25 октября комплексной бригады из 10 медиков, доставленных Центром медицины катастроф в Ачиры для обследования населения. Люди прошли медицинский осмотр, маломобильных граждан врачи посетили на дому. У всех взяты анализы.

В ходе обследования жителей деревни выявлено, что все чувствуют себя хорошо. Для профилактического наблюдения в больницу Тобольска доставили двух человек.

По результатам лабораторных исследований примут необходимые решения по дальнейшему наблюдению за жителями. Органам здравоохранения дано поручение следить за состоянием здоровья жителей деревни Ачиры и пациентов, находящихся в больнице.

Управление Роспотребнадзора разработает памятки, разъясняющие последствия употребления в пищу рыбы, выловленной в озере Андреевском Тобольского района. Специалисты управления выехали в Ачиры, где проведут подомовые обходы с разъяснительной целью.

Гаффская болезнь — острое заболевание, которое пока еще плохо изучено. Источником заболевания может быть рыба, в частности окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека — острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.