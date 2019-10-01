Ямальских и югорских детей ждет культурная программа в Тюменской области

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Учреждения культуры Тюменской области приглашают на спектакли и экскурсии юных туристов из Ямала и Югры, которые отправились в путешествие по межрегиональному детскому маршруту на осенних каникулах.

Как сообщает Тюменское концертно-театральное объединение, первый заместитель генерального директора ТКТО Вероника Кирюшина прокомментировала тему круглого стола "Развитие межрегиональных детских и семейных туристских маршрутов". По ее мнению, очень важно, что с культурой регионов-соседей будут знакомиться дети - это социально значимое направление.

"У нас много мероприятий, которые рассчитаны на детей. Мы приглашаем юных жителей и гостей города посетить наши учреждения", - рассказала Вероника Кирюшина.

Директор Тобольского драматического театра имени Петра Ершова Евгений Пономарев напомнил о действующем национальном туристическом проекте "Императорский маршрут". Благодаря ему с сентября по ноябрь Тобольск посетят более двух тысяч детей из разных регионов страны. Маленькие туристы смогут посмотреть спектакль Тобольского драматического театра "Медведь", который создан специально к столетию пребывания семьи Романовых в духовной столице России. Евгений Пономарев отметил, важность появления еще одного проекта, в рамках которого школьникам будут демонстрировать культурное и историческое многообразие.

В ноябре Тюменский филармонический оркестр и заслуженный артист России Леонид Окунев исполнят сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок" совместно с мастером песочной анимации Еленой Ивченко. Тюменский драматический театр с 18 декабря 2019 года по 12 января 2020 года показывает ряд спектаклей и мюзиклов для всей семьи. В зимние каникулы ждут школьников и в ДК "Нефтяник", уже 24 ноября здесь стартует большой праздник для детей и их родителей – открытие новогоднего сезона в ТКТО.

Участие детей в межрегиональных туристских поездках способствует изучению богатого историко-культурного наследия, формированию гражданско-патриотических качеств личности, расширению кругозора, воспитанию познавательного интереса и любви к родному краю.

Первые группы ребят из многодетных и малообеспеченных семей отправились в путешествие в осенние каникулы. Планируется, что в эти каникулы побывать в гостях смогут около 700 мальчишек и девчонок. Дети из Югры и Ямала посетят Тюмень, Тобольск, а тюменцы в свою очередь отправились в Сургут, Когалым, Пуровск. Подробности здесь.