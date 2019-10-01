Семнадцать российских вузов названы лучшими университетами мира

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

17 вузов России вошли в международный рейтинг лучших университетов мира, сообщает "Российская газета".

Эксперты отметили, что одним из ярких критериев успешности вузов сегодня становится вхождение в мировые университетские рейтинги. На днях 17 российских вузов попали в рейтинге U.S. News Best Global Universities, причем 14 из них - участники Проекта 5-100. Сейчас в проекте 21 вуз-участник, в том числе Тюменский государственный университет.

"Рейтинг U.S. News Best Global Universities не входит в число так называемых целевых рейтингов для Проекта 5-100, в котором участвует наш вуз. Но мы воспринимаем его как некий "проверочный" инструмент оценки", - прокомментировал директор Центра рейтинговых исследований Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики Илья Куфтырев.

В тройку российских лидеров рейтинга вошли МГУ им. М.В. Ломоносова (266-я позиция), МИФИ (388-я позиция) и МФТИ (402-я позиция). Рейтинг U.S. News Best Global Universities выходит уже более 30 лет, но до недавнего времени он охватывал лишь американские вузы.

В 2019 году в рейтинге 1 тыс. 500 университетов из 81 страны. Вузы оценивают по 13 индикаторам, среди которых публикационная активность, цитирование, мировая и региональная исследовательская репутация. Российские вузы участвуют в рейтинге с 2015 года и постепенно укрепляют свои позиции. Так, началось все с четырех университетов, в сегодня их уже 17.

Кроме общего, академического рейтинга, в U.S. News Best Global Universities есть и 28 предметных рейтингов, где тоже активно представлены вузы из России.

Так, в рейтингах по "Физике" - 19 российских университетов, по "Химии" - 14, по "Материаловедению" - 9, по "Инженерным наукам" - 8. Есть вузы России и среди лучших вузов, преподающих науки о космосе, математику, химию, экономику и бизнес.

"Казанский федеральный университет - единственный из вузов Проекта 5-100, попавший в рейтинг по наукам о космосе. У нас исторически сложилась мощная инфраструктура, связанная с исследованиями космоса. Мы имеем две обсерватории: в Казани и на Северном Кавказе, а также один из крупнейших телескопов (РТТ-150), который находится в Турции", - сказал проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин.

Напомним, ранее Тюменский госуниверситет попал в рейтинг университетов, раскрывающих потенциал по итогам 2019 года.