ТюмГУ попал в рейтинг университетов, раскрывающих потенциал

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Тюменский госуниверситет попал в рейтинг университетов, раскрывающих потенциал по итогам 2019 года, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Составители рейтинга лучших вузов мира QS оценили университеты по показателям исследовательской деятельности, мнении работодателей и карьерному потенциалу, количеству иностранных студентов и преподавателей. В опубликованном рейтинге впервые проанализированы данные по 354 университетам Казахстана, Турции, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Чешской Республики, Армении, Азербайджана, Польши, Словакии, Беларуси, Сербии. ТюмГУ расположился в группе растущих университетов: 211–220.

Как отметил ректор ТюмГУ Валерий Фальков, четыре года назад вуз заслужил право стать участниками престижной программы повышения конкурентоспособности российских университетов.

"Тогда же мы поставили себе амбициозную цель – войти в один из признанных мировых рейтингов. Мы разработали и последовательно реализуем масштабный проект кардинального преобразования университета. Сейчас у нас созданы два принципиально новых конкурентоспособных на глобальном уровне научно-образовательных подразделения (SAS и X-BIO), внедрена новая модель образования на основе индивидуальных образовательных траекторий, почти с нуля выстроены отношения с крупнейшими работодателями – лидерами рынков. В итоге стали появляться первые достижения в признанных мировых рейтингах", - подчеркнул Валерий Фальков.

Анализ деятельности российских вузов демонстрирует, что университеты – участники "Проекта 5-100" вносят значительный вклад в представительство российской высшей школы в рейтинге QS данного региона.