Полнометражный фильм о "Томе и Джерри" выйдет в 2020 году

| Фото: wikimedia.org | Фото: wikimedia.org

Студия Warner Bros перенесла выход полнометражного фильма о "Томе и Джерри" на декабрь 2020 года, пишет РИА Новости.

Первоначально фильм режиссера Тима Стори о бесконечной борьбе кота Тома и мышонка Джерри должен был выйти в апреле 2021 года. Однако создателям картины удалось уложиться в более короткие сроки.

В новом фильме Том живет в роскошном отеле Нью-Йорка, куда перебирается Джерри, шутки которого ставят под угрозу дорогую свадьбу. Работница отеля Кайла просит Тома избавиться от надоедливой мыши.

В комедии также снимутся Майкл Пенья, Кен Джонг, Роб Делани и другие.