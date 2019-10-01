  • 27 октября 201927.10.2019воскресенье
  • USD63,9966
    EUR71,1194
  • В Тюмени 7..9 С 6 м/с ветер юго-западный

Полнометражный фильм о "Томе и Джерри" выйдет в 2020 году

Общество, 15:59 27 октября 2019

wikimedia.org | Фото: wikimedia.org

Студия Warner Bros перенесла выход полнометражного фильма о "Томе и Джерри" на декабрь 2020 года, пишет РИА Новости.

Первоначально фильм режиссера Тима Стори о бесконечной борьбе кота Тома и мышонка Джерри должен был выйти в апреле 2021 года. Однако создателям картины удалось уложиться в более короткие сроки.

В новом фильме Том живет в роскошном отеле Нью-Йорка, куда перебирается Джерри, шутки которого ставят под угрозу дорогую свадьбу. Работница отеля Кайла просит Тома избавиться от надоедливой мыши.

В комедии также снимутся Майкл Пенья, Кен Джонг, Роб Делани и другие.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кино

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:51 27.10.2019Неравнодушные тюменцы могут принести теплые вещи в "Лавку добра"
15:59 27.10.2019Полнометражный фильм о "Томе и Джерри" выйдет в 2020 году
15:06 27.10.2019Тюменские молодежные сообщества сразятся в интеллектуальной игре
14:31 27.10.2019Тобольским школьникам напомнили о пожарной безопасности