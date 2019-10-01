Полнометражный фильм о "Томе и Джерри" выйдет в 2020 году
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Студия Warner Bros перенесла выход полнометражного фильма о "Томе и Джерри" на декабрь 2020 года, пишет РИА Новости.
Первоначально фильм режиссера Тима Стори о бесконечной борьбе кота Тома и мышонка Джерри должен был выйти в апреле 2021 года. Однако создателям картины удалось уложиться в более короткие сроки.
В новом фильме Том живет в роскошном отеле Нью-Йорка, куда перебирается Джерри, шутки которого ставят под угрозу дорогую свадьбу. Работница отеля Кайла просит Тома избавиться от надоедливой мыши.
В комедии также снимутся Майкл Пенья, Кен Джонг, Роб Делани и другие.