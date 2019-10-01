Жители Тобольска проверились на онкологические заболевания

| Фото: Областная больница №3 | Фото: Областная больница №3

Более 40 человек приняли участие в акции "Доктор с вами" в Тобольске, приуроченную к месячнику борьбы с онкологическими заболеваниями, сообщает городская администрация.

Жители Тобольска и Тобольского района посетили мужской и женский смотровой кабинеты раннего выявления заболеваний в областной больнице № 3. На УЗИ и консультацию с врачом-онкологом были направлены 17 человек. С подозрением на злокачественные новообразования выявлено два человека. 27 пациенткам старше 40 лет провели маммографию.

Тоболяки и жители района могут выявить ранние признаки онкологических и предраковых заболеваний бесплатно в городской поликлинике (каб. 252 для мужчин и 251, 253 — для женщин) и отделении профилактики по ул. Красноармейская, 4 (каб. 16 для мужчин, 18 для женщин). Интересующую информацию можно получить по тел.: 25-29-44 и 22-62-50.