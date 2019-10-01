  • 28 октября 201928.10.2019понедельник
  • USD63,9966
    EUR71,1194
  • В Тюмени 9..11 С 10 м/с ветер юго-западный

Жители Тобольска проверились на онкологические заболевания

Общество, 17:32 28 октября 2019

Областная больница №3 | Фото: Областная больница №3

Более 40 человек приняли участие в акции "Доктор с вами" в Тобольске, приуроченную к месячнику борьбы с онкологическими заболеваниями, сообщает городская администрация.

Жители Тобольска и Тобольского района посетили мужской и женский смотровой кабинеты раннего выявления заболеваний в областной больнице № 3. На УЗИ и консультацию с врачом-онкологом были направлены 17 человек. С подозрением на злокачественные новообразования выявлено два человека. 27 пациенткам старше 40 лет провели маммографию.

Тоболяки и жители района могут выявить ранние признаки онкологических и предраковых заболеваний бесплатно в городской поликлинике (каб. 252 для мужчин и 251, 253 — для женщин) и отделении профилактики по ул. Красноармейская, 4 (каб. 16 для мужчин, 18 для женщин). Интересующую информацию можно получить по тел.: 25-29-44 и 22-62-50.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# обследование , онкология , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:16 28.10.2019Проверить географическую эрудицию онлайн можно до 31 октября
18:05 28.10.201929 октября - события дня
17:54 28.10.2019Тюменцы привезли награды со Всероссийского слета студотрядов в Москве
17:43 28.10.2019Новоуренгойский аэропорт перешел на зимнее расписание