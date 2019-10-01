Ограбивший магазин молодой тюменец хвастался украденными деньгами на видео

| Фото: УМВД Тюмени | Фото: УМВД Тюмени

Подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин задержали тюменские полицейские. Урожая продавцу ножом, молодой человек похитил из кассы 20 тыс. рублей, а после на видео похвастался украденными деньгами, сообщает городское УМВД.

21 октября в полицию обратился предприниматель, рассказавший, что неизвестный совершил нападение на его магазин.

Проверка установила, что в ночное время молодой человек зашел в магазин на улице Паровозной. Он вывернул наизнанку куртку, надел резиновые перчатки, капроновые колготки на голову и вооружился кухонным ножом. Угрожая продавцу расправой, он завладел денежными средствами.

Полицейские задержали ранее судимого 18-летнего жителя Тюмени. При обыске по месту жительства стражи правопорядка изъяли куртку, перчатки, нож и сотовый телефон, где хранилась видеозапись после совершения преступления. На ней задержанный демонстрирует украденные деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.