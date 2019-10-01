Тюменцы привезли награды со Всероссийского слета студотрядов в Москве

| Фото: Тюменское региональное отделение Молодежной общероссийской общественнойорганизации «Российские Студенческие Отряды» | Фото: Тюменское региональное отделение Молодежной общероссийской общественнойорганизации «Российские Студенческие Отряды»

С наградами вернулась делегация Тюменского областного студенческого отряда со всероссийского слета. Нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения РФ" министр просвещения РФ Ольга Васильева вручила ведущему члену правления Тюменского регионального отделения МООО "РСО" Наталье Безматерных, сообщает пресс-служба отделения.

В Центральном штабе студотрядов высоко оценили работу руководства штаба Тюменского регионального отделения - за значительный вклад в развитие студенческих отрядов транспортной отрасли министр транспорта Евгений Дитрих наградил медалью "За взаимодействие" командира штаба Тюменского регионального отделения Анастасию Досхоеву.

Почетную грамоту "За заслуги в сфере молодежной политики и добросовестный труд" за подписью министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова наградили председателя правления и комиссара Тюменского регионального отделения Александра Заболотских и Елену Доценко.

Зампредседателя Госдумы РФ Ольга Тимофеева вручила благодарность заместителю председателя Тюменской областной думы, председателю Совета ветеранов студотрядов Тюменской области Виктору Рейну.

В рамках деловой программы слета представители студенческих отрядов Тюменской области приняли участие в работе круглых столов в Министерстве транспорта РФ и Министерстве строительства и ЖКХ РФ. В Общественной палате РФ обсудили вопросы развития добровольчества в стране на примере проектов "Снежный десант" и "Десант Победы", в Торгово-промышленной палате встретились с представителями компаний-работодателей.

| Фото: Тюменское региональное отделение Молодежной общероссийской общественнойорганизации «Российские Студенческие Отряды» | Фото: Тюменское региональное отделение Молодежной общероссийской общественнойорганизации «Российские Студенческие Отряды»

Напомним, в 2019 году движение студенческих отрядов Российской Федерации отметит 60-летний юбилей и 15-летие современного этапа своего развития. Всего через школу студенческих отрядов прошло более 19 миллионов человек. Ключевым событием года станет Всероссийский слет студенческих отрядов, который пройдет в Москве с 25 по 27 октября.