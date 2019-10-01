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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск из-за ДТП введено реверсивное движение

Происшествия, 20:10 28 октября 2019

Госавтоинспекция Тюменской области

На трассе Р-404 Тюмень - Тобольск – Ханты-Мансийск из-за ДТП организовано реверсивное движение для легкового транспорта с 19 часов 50 минут, сообщает Уралуправтодор.

Авария произошла на 471 км трассы возле дер. Демьянка около 19 часов 28 октября.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.

В случае нештатной ситуации на федеральных трассах, обязательно звонить в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ "Уралуправтодор" по телефону: 8-800-200-63-06.

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# ДТП , реверсивное движение

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