Тюменцы смогут увидеть сближение Юпитера с Венерой в ноябре

| Фото: Московский планетарий во ВКонтакте | Фото: Московский планетарий во ВКонтакте

Сближение Юпитера и Венеры смогут наблюдать жители Тюмени 24 ноября. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал астроном-любитель, активист регионального отделения общероссийской научно-исследовательской общественной организации "Тюмень – Космопоиск" Виталий Угренинов.

"Это будет вечером, сразу после заката Солнца на западе. Венера и Юпитер — самые яркие объекты на небе после Солнца и Луны. Явление будет выглядеть как две яркие звезды, расположенные близко друг к другу", — поделился Виталий Угренинов.

За явлением можно будет наблюдать только при ясной погоде и открытом западном горизонте, так как планеты будут довольно низко.

Инна Пахомова