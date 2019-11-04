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Тюменцы смогут увидеть сближение Юпитера с Венерой в ноябре

Общество, 08:06 04 ноября 2019

Московский планетарий во ВКонтакте | Фото: Московский планетарий во ВКонтакте

Сближение Юпитера и Венеры смогут наблюдать жители Тюмени 24 ноября. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал астроном-любитель, активист регионального отделения общероссийской научно-исследовательской общественной организации "Тюмень – Космопоиск" Виталий Угренинов.

"Это будет вечером, сразу после заката Солнца на западе. Венера и Юпитер — самые яркие объекты на небе после Солнца и Луны. Явление будет выглядеть как две яркие звезды, расположенные близко друг к другу", — поделился Виталий Угренинов.

За явлением можно будет наблюдать только при ясной погоде и открытом западном горизонте, так как планеты будут довольно низко.

Инна Пахомова

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# астрономия , Юпитер

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