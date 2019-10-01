Роспотребнадзор подготовил памятку для жителей деревни Ачиры

| Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области подготовило памятку для жителей д. Ачиры. Ее уже раздали жителям деревни и направили в учреждения населенного пункта. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо на совещании в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области с участием представителей предприятий торговли, управления ветеринарии Тюменской области, департамента потребительского рынка и туризма региона, департамента потребительского рынка администрации Тюмени, УМВД и общественных организаций.

В частности, в памятке говорится о том, что пойманная в Андреевском озере в д. Ачиры рыба опасна. Употребление в пищу вызывает гаффскую болезнь у человека и животных. При наличии такой рыбы ее необходимо уничтожить. Подчеркивается, что при обработке рыбы, в том числе жарке и заморозке, опасный токсин не разрушается.

Галина Шарухо подчеркнула, что сейчас главная задача - не допустить новых случаев болезни. Она проинформировала участников заседания о встрече с предпринимателем, имеющем лицензию на вылов в Андреевском озере в д. Ачиры. Он сообщил, что выпустил пойманную живую рыбу: сейчас ее продать не получится. Проводятся дополнительные контрольные мероприятия в местах несанкционированной торговли рыбой. О ситуации с болезнью оповестили субъекты, куда шли поставки продукции.

"Сегодня в Тобольске начались проверки вместе с прокуратурой. У одного из предпринимателей есть на остатках полторы тонны рыбы, наложен арест. Будет дано предписание, чтобы эта рыба не попала в реализацию",- уточнила она.

По данным на 29 октября, в больнице в связи с заболеваемостью гаффской болезнью находятся семь жителей деревни Ачиры, в том числе двое в реанимации. Три человека выписаны.

Гаффская болезнь — плохо изученное заболевание. Источником заболевания может быть рыба, в том числе карась, окунь, щука и сазан. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека — острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.

Татьяна Ковалева