Триста тысяч заявок поступило на олимпиаду "Я – профессионал"

| Фото: АНО "Россия - страна возможностей" | Фото: АНО "Россия - страна возможностей"

Более 300 тыс. заявок поступило на олимпиаду "Я – профессионал" с начала регистрации, со 2 октября, сообщают организаторы.

В 2019-2020 учебном году олимпиада проводится по 68 направлениям от медицины и педагогики до компьютерных и инженерных наук.

По словам руководителя олимпиады "Я – профессионал" Валерии Касамары, в 2019 году темпы прироста регистраций на проект более высокие, чем в 2018: "У этого две основные причины: во-первых, у участников выросло доверие к проекту, так как они видят, что победителями прошлых лет становятся реальные ребята. Во-вторых, у нас появились новые массовые направления, например, "Транспорт" и "Медико-профилактическое дело". Самыми популярными же направлениями уже третий год подряд остаются медицинские и естественно-научные: "Лечебное дело и педиатрия" (14096), "Биология" (12070) и "Психология" (11929). Также в пятерку вошли экономические дисциплины: "Математика" (11022) и "Экономика" (9877)", – сказала Валерия Касамара.

Наибольшую активность среди вузов проявляют студенты Сеченовского университета – 17 тыс. 674 заявок, Башкирского государственного медицинского университета 13 тыс. 624 заявки, Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва 8 тыс. 642.

По словам Валерии Касамары, по подаче заявок лидируют Москва и Московская область 68 тыс. 332, Санкт-Петербург 32 тыс. 32.

Подать заявку на участие в состязаниях могут студенты бакалавриата, магистратуры или специалитета российских вузов. Регистрация проводится онлайн на сайте проекта и продлится до 18 ноября, 23 часов 59 минут по московскому времени.

Отборочный онлайн-этап олимпиады начнется 22 ноября, а уже к концу декабря участники узнают его результаты. Участники олимпиады, прошедшие на заключительный очный этап, смогут выбрать удобную площадку для прохождения соревнований: они будут располагаться во всех федеральных округах страны. Победители третьей олимпиады "Я – профессионал" будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной компании. Золотые медалисты получат также денежные премии: 200 тыс. рублей для медалистов по треку "Бакалавриат" и 300 тыс. рублей — по треку "Магистратура".