Памятные медали в честь столетия Бориса Щербины вручили тюменским ветеранам

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Торжественная церемония вручения юбилейной медали "В ознаменование 100-летия со дня рождения Б.Е. Щербины" ветеранам Тюменского областного фонда им. В.И. Муравленко состоялась в большом зале Тюменской областной думы.

Памятные медали ветеранам вручили член правления общественного фонда им. В.И. Муравленко Александр Чинчевич, председатель комитета областной думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева и председатель комитета областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов.

"Каждый из собравшихся в этом зале - человек-легенда. Вы внесли неоценимый вклад в создание Западно-Сибирского нефтегазового комплекса", - обратилась к награжденным Инна Лосева.

Столетний юбилею со дня рождения выдающегося советского государственного и политического деятеля, Героя Социалистического Труда Бориса Щербины широко отмечается в нашем регионе. С 1961 по 1973 годы Борис Щербина возглавлял Тюменскую область, затем руководил министерством строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР, был заместителем председателя правительства СССР. Борис Щербина был одним из главных руководителей работы по созданию Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Впоследствии он возглавлял работы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и землетрясения в Армении.

"Благодаря своему труду, ответственности и решительности, незаурядному уму и организаторскому таланту, а главное - безграничной любви к Родине Борис Щербина совершил очень многое для развития нашего региона и всей страны. Сегодня мы с гордостью и уважением вспоминаем его великие дела", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Евгений Бабенко