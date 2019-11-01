Тоболяки пробегут "Эстафету дружбы" в честь Дня народного единства

| Фото: Центр искусств и культуры Тобольска | Фото: Центр искусств и культуры Тобольска

24-часовой забег "Эстафета дружбы", посвященный Дню народного единства, пройдет в Тобольске с 3 по 4 ноября, сообщает Центр искусств и культуры Тобольска.

Старт мероприятию дадут 3 ноября в 13 часов, после чего в течение суток тоболяки будут бежать на беговой дорожке фитнес клуба "Кубики", передавая друг другу символ мира, сплоченности и народного единства – венок дружбы.

Участие в "Эстафете дружбы" примет глава города Максим Афанасьев, представители администрации города и общественных организаций. Также присоединиться к забегу смогут все желающие горожане старше 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте russiarunning.com. На финише каждого участника ждет памятная медаль.

В течение забега в группе "ТобольскМероприятный" в социальной сети "Вконтакте" будут организованы прямые включения с забега и интервью с участниками эстафеты. Закончится забег 4 ноября в 13 часов.