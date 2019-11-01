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Вторая выездная школа КВН пройдет в Тюмени

Общество, 08:09 01 ноября 2019

ТюмГУ во Вконтакте | Фото: ТюмГУ во Вконтакте

Вторая выездная школа КВН пройдет в ТюмГУ с 8 по 10 ноября, сообщает пресс-служба вуза.

Участников ждут лекции и практические занятия. Редактор Уральских лиг КВН Александр Пуртов раскроет секреты музыкальных номеров, домашних задний и СТЭМов.

Пройдет знакомство с командой из Высшей лиги КВН "Волжане - СамГТУ".

Для участия необходимо зарегистрироваться до 5 ноября:

• команды КВН ТюмГУ здесь.

• студенты ТюмГУ здесь.

• команды и студенты других образовательных организаций здесь.

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# КВН

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