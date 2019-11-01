Вторая выездная школа КВН пройдет в Тюмени
| Фото: ТюмГУ во Вконтакте
Вторая выездная школа КВН пройдет в ТюмГУ с 8 по 10 ноября, сообщает пресс-служба вуза.
Участников ждут лекции и практические занятия. Редактор Уральских лиг КВН Александр Пуртов раскроет секреты музыкальных номеров, домашних задний и СТЭМов.
Пройдет знакомство с командой из Высшей лиги КВН "Волжане - СамГТУ".
Для участия необходимо зарегистрироваться до 5 ноября:
• команды КВН ТюмГУ здесь.
• студенты ТюмГУ здесь.
• команды и студенты других образовательных организаций здесь.