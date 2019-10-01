ГИБДД: дорожная обстановка в Тюмени стабильная

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дорожная ситуация, несмотря на обильные осадки, выпавшие в Тюмени 31 октября, стабильная. Обошлось без ДТП с серьезными последствиями.

"Обстановка адекватная. Люди едут, снижают скорость, дороги чистят. 99 процентов автовладельцев уже "переобули" свои транспортные средства. Аварий с серьезными последствиями не было", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Константин Заикин.

Водителям рекомендуют снижать скорость, быть особо внимательными в местах расположения пешеходных переходов, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта. Пешеходам рекомендуют не выходить, не глядя, на "зебру", проезжую часть.

Снегопад в Тюмени начался утром. Согласно городской системе мониторинга уборочной техники, на улицы областной столицы работают 648 единиц техники.

Инна Пахомова