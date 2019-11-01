  • 1 ноября 20191.11.2019пятница
  • USD63,7748
    EUR71,1918
  • В Тюмени -4..-6 С 7 м/с ветер западный

В тюменской исправительной колонии осужденные варили щи

Общество, 14:48 01 ноября 2019

УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Открытый урок производственного обучения прошел для осужденных, учащихся в ПТУ № 251, расположенного на базе исправительной колонии № 2 в Тюмени, сообщает УФСИН России по Тюменской области.

Для будущих специалистов-поваров мастер производственного обучения высшей категории Татьяна Малых провела мастер-класс. Студентам показали особенности и технологию приготовления блюда на практике. После чего им предстояло сдать теоретический и практический экзамен.

На практической части экзамена ученики готовили щи. Ошибки и недочеты преподаватели еще раз разобрали с учащимися после экзамена. Половина группы обучающихся сдала испытания на пятерку.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# исправительная колония , мастер-класс , повара

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:48 01.11.2019В тюменской исправительной колонии осужденные варили щи
14:26 01.11.2019Более тридцати детей прошли курсы иппотерапии благодаря проекту "Ключ к жизни"
14:15 01.11.2019Инспекторы ГИМС проводят рейды по водоемам
14:04 01.11.2019Заработал первый бокс для сбора вещей "Тюменской дармарки"