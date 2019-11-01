В тюменской исправительной колонии осужденные варили щи
| Фото: УФСИН России по Тюменской области
Открытый урок производственного обучения прошел для осужденных, учащихся в ПТУ № 251, расположенного на базе исправительной колонии № 2 в Тюмени, сообщает УФСИН России по Тюменской области.
Для будущих специалистов-поваров мастер производственного обучения высшей категории Татьяна Малых провела мастер-класс. Студентам показали особенности и технологию приготовления блюда на практике. После чего им предстояло сдать теоретический и практический экзамен.
На практической части экзамена ученики готовили щи. Ошибки и недочеты преподаватели еще раз разобрали с учащимися после экзамена. Половина группы обучающихся сдала испытания на пятерку.