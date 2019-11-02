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Проверку по факту авиационного инцидента проводят следственные органы в "Рощино"

Происшествия, 09:13 02 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Доследственную проверку по факту авиационного инцидента с воздушным судном в аэропорту "Рощино" проводят следственные органы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, сообщает ведомство.

По предварительным данным, 1 ноября в 19 часов из аэропорта "Рощино" произвело взлет воздушное судно, выполняющее рейс по маршруту "Тюмень-Санкт-Петербург". В 19 часов 5 минут при наборе высоты сработал датчик отказа левого двигателя, командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находилось 83 пассажира, в том числе два несовершеннолетних ребенка и четыре члена экипажа. В 20 часов 21 минуту воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту вылета. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Следователи Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят осмотр места происшествия, воздушного судна, опрашиваются члены экипажа, пассажиры, технический состав аэропорта города Тюмени, допустивший воздушное судно к полету, диспетчерский состав аэропорта, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

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# аэропорт Рощино , происшествие , следственный комитет

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