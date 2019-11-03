К 30-летию падения Берлинской стены создали воздушную инсталляцию

| Фото: из группы "К 30-летию падения Берлинской стены" ВКонтакте | Фото: из группы "К 30-летию падения Берлинской стены" ВКонтакте

30 тысяч мыслей о свободе написали на воздушной инсталляции к 30-летию падения Берлинской стены.

Как сообщает RT, в столице Германии создали арт-объект к 30 годовщине падения Берлинской стены, которую отмечают 9 ноября. Инсталляция представляет собой легкую конструкцию, на которой закреплены 30 тысяч лент. На них написаны мысли людей со всего мира о свободе, стенах и ограничениях.

Берлинская стена вошла как символ холодной войны, разделения и объединения Германии. От прежней стены остался небольшой участок в 1,3 км. Мемориал является одним из самых известных в мире, наряду с Великой Китайской стеной и Стеной Плача в Иерусалиме. Посмотреть на Берлинскую стену - бывшую государственную границу ГДР с Западным Берлином - ежегодно прибывают тысячи иностранных туристов, в том числе из России и других стран СНГ.