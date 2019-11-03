Сооснователь Linkin Park создал песню для фильма "Аванпост" Егора Баранова

| Фото: www.kinopoisk.ru | Фото: www.kinopoisk.ru

Один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода записал песню fine специально для российского фантастического блокбастера "Аванпост" режиссера Егора Баранова, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Warner Music Russia.

"Когда режиссер фильма Егор Баранов прислал мне отрывок из фильма, у меня в голове сразу же появилась идея, какую песню я хотел бы для него записать. Напряжение и тревожная обстановка фильма мгновенно нашли отклик в моем сердце", - цитирует Майка Шиноду музыкальный лейбл Warner Music Russia.

Действие фильма "Аванпост" разворачивается в постапокалиптическом будущем, когда в живых на планете остается малая часть человечества, названная "круг жизни". Большая часть "круга" пришлась на Россию и несколько соседних стран. Разведывательным группам удается выяснить, что за глобальным вымиранием стоит загадочная атака, которую предстоит отразить оставшимся людям. Роли в картине исполнили Лукерья Ильяшенко, Петр Федоров, Светлана Иванова и Алексей Чадов.

Linkin Park — одна из самых успешных рок-групп 2000-х годов, продажи ее пластинок превысили 55 млн экземпляров, музыканты собирали стадионы по всему миру, их вклад в музыку отмечен двумя премиями "Грэмми" и множеством других престижных наград. Летом 2017 года фронтмен коллектива Честер Беннингтон покончил с собой.

Год спустя гитарист и вокалист коллектива Майк Шинода выпустил сольный альбом Post Traumatic, который, по его словам, был посвящен преодолению кризиса. В сентябре 2018 года представил пластинку в Москве. Свою новую песню fine он записал специально для фантастического блокбастера "Аванпост", который выходит в прокат 21 ноября.