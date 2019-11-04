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Информационному агентству "Тюменская линия" исполнилось 20 лет

Общество, 12:08 04 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Информационному агентству "Тюменская линия" исполнилось 20 лет 4 ноября.

Кто же эти люди с диктофонами, камерами и микрофонами в руках? Агенты (ред.: агентство же):), которые в курсе всего, будь то политика, экономика, культура или бизнес. Их задача как можно быстрее, а лучше всего первыми, передать важную новость.

Технологии меняются, а принципы остаются те же самые. В 99-м самые свежие новости мы рассылали для того времени с немыслимой скоростью - по факсу. И тогда, и в эпоху Интернета скорость информации и ее объяснение не менее важны. Современная жизнь имеет особенность: на человека обрушивается много сообщений - сайты, соцсети, рассылки, мессенджеры, видеоканалы. В результате возникает парадоксальная ситуация: с одной стороны, легко найти все, что угодно, с другой - людям сложно сориентироваться в этом потоке.

Мы, журналисты, круглосуточно следим за повесткой и сами ее формируем, помогаем получить информацию, которая интересна специалистам, медиасообществу, людям, для которых важно, нужно и интересно знать, чем живет Тюменская область.

Торжественно клянемся, что будем и дальше держать вас в курсе всего самого важного, рассказывать о самом главном, радовать и удивлять.

С днем рождения нас, с днем рождения, "Tюменская линия"!

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# СМИ , юбилей

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