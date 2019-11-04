Россия перед Новым годом запустит в космос шар-спутник

| Фото: russian.rt.com | Фото: russian.rt.com

Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М" запустят на орбиту с космодрома Плесецк 25 декабря, сообщает РИА Новости.

Спутник будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" при помощи ракеты-носителя "Рокот". "Блиц-М" предназначен для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников, калибровки измерительных радиотехнических систем на орбите, определения параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли и координатной поддержки научных экспериментов.

Предшественник "Блица-М" был выведен из строя в 2013 году. Он столкнулся с обломком китайского метеорологического спутника, уничтоженного в ходе испытания Пекином противоспутникового оружия.