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Россия перед Новым годом запустит в космос шар-спутник

Общество, 17:20 04 ноября 2019

russian.rt.com | Фото: russian.rt.com

Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М" запустят на орбиту с космодрома Плесецк 25 декабря, сообщает РИА Новости.

Спутник будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" при помощи ракеты-носителя "Рокот". "Блиц-М" предназначен для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников, калибровки измерительных радиотехнических систем на орбите, определения параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли и координатной поддержки научных экспериментов.

Предшественник "Блица-М" был выведен из строя в 2013 году. Он столкнулся с обломком китайского метеорологического спутника, уничтоженного в ходе испытания Пекином противоспутникового оружия.

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# космос , спутник

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