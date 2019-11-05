На Ямале выросли объемы добычи нефти и газа

| Фото: правительство ЯНАО | Фото: правительство ЯНАО

Более 446 млрд кубометров составил объем добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе за девять месяцев 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем добычи увеличился на 5,6 %, сообщает окружной департамент природно-ресурсного регулирования ЯНАО.

Объем добычи нефти возрос на 9,9 %, до 26,4 млн тонн, газового конденсата - на 22,9 %, до 17,7 млн тонн.

Добычу газа производили 38 предприятий на 102 месторождениях. Нефть добывали 22 компании на 69 месторождениях. Добычу газового конденсата осуществляли 24 предприятия на 40 месторождениях.