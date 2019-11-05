  • 5 ноября 20195.11.2019вторник
  • USD64,0316
    EUR71,4785
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер юго-западный

На Ямале выросли объемы добычи нефти и газа

Экономика, 14:58 05 ноября 2019

правительство ЯНАО | Фото: правительство ЯНАО

Более 446 млрд кубометров составил объем добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе за девять месяцев 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем добычи увеличился на 5,6 %, сообщает окружной департамент природно-ресурсного регулирования ЯНАО.

Объем добычи нефти возрос на 9,9 %, до 26,4 млн тонн, газового конденсата - на 22,9 %, до 17,7 млн тонн.

Добычу газа производили 38 предприятий на 102 месторождениях. Нефть добывали 22 компании на 69 месторождениях. Добычу газового конденсата осуществляли 24 предприятия на 40 месторождениях.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# газ , добыча , нефть , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:53 05.11.2019Доля тюменских товаров в торговых сетях региона выросла до 48 процентов
15:42 05.11.2019Почти сорок миллионов россиян имеют банковские кредиты
15:20 05.11.2019Новый завод "Прованс Групп" планирует выпускать до 250 тонн продукции в месяц
14:58 05.11.2019На Ямале выросли объемы добычи нефти и газа