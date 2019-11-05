Тюменский студент Даниил Грамотин подселит иностранцев в российские семьи

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Семь студентов из Южной Америки, Африки, Азии и Европы проведут три дня в этнических семьях в рамках проекта By Foreigners, руководителем которого является тюменец Даниил Грамотин, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Иностранцы узнают, как на самом деле живут люди в России, и поделятся впечатлениями в видеороликах "Россия глазами иностранца"‎.

Первым участником проекта By Foreigners станет студент Тюменского государственного университета Башир Дуду из Алжира. С 8 по 10 ноября он будет жить в семье в с. Абалак. За три дня молодой человек узнает о национальной кухне, народных песнях, научится делать игрушки из дерева и посетит жемчужину Сибири — Тобольск. Больше всего Баширу хочется приготовить ужин самому и познакомить семью, в которой он будет жить, с острой алжирской кухней.

Молодой человек учится на направлении "Туризм". Он считает, что русский язык имеет огромный потенциал, и ему нравится читать русскую литературу в оригинале. После получения образования он планирует вернуться к себе на Родину. Большинство его друзей были уверены, что он не сможет выжить в суровой сибирской зиме. Однако студент справился.

Напомним, идея о создании By Foreigners появилась на одной из тренд-сессий форума "Территория смыслов"‎. В результате мозгового штурма возник проект, который должен развенчать стереотипные представления о России и ее населении.

"Каждый из нас сталкивался со стереотипами о российской действительности. Мы хотим показать, что наша страна — разная, а люди здесь — улыбчивые и гостеприимные. А проект называется By Foreigners, потому что видеоролики о России будут создавать иностранцы. Это позволит россиянам взглянуть на наши обыденные вещи совсем под другим углом", — поделился руководитель проекта Даниил Грамотин.

Культурно-образовательный проект выиграл грант в размере миллиона рублей. Отбор иностранных студентов проходит на базе ТюмГУ, а поиском принимающей стороны займется Ассамблея народов России.

Даниил Грамотин уверен, что семья играет главную роль в проекте, поэтому каждый выпуск будет обсуждаться с супругами детально. "Иностранным студентам предстоит стать частью этой семьи: погрузиться в быт и культуру, поучаствовать в домашних делах, почувствовать, чем живет российская глубинка, а затем поделиться впечатлениями и честно рассказать о своем опыте на камеру. На протяжении трех дней иностранцы будут вести видеоблог, чтобы запечатлеть живые эмоции, которые может упустить команда операторов", — считает он.

Создатели проекта планируют отправить иностранных студентов в семьи Тюменской области, Ямала, Алтая, Дагестана, Татарстана, Мордовии, Краснодарского края.