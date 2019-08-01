Тюменские проекты получили гранты первого фестиваля творческих сообществ в России "Таврида-АРТ"

| Фото: организаторы "Таврида - АРТ" | Фото: организаторы "Таврида - АРТ"

Проекты команды Тюменской области - победители грантового конкурса первого фестиваля творческих сообществ в России "Таврида – АРТ". Экспертное жюри поддержало шесть инициатив тюменцев на общую сумму 4 млн 702 тыс. рублей. Всего на поддержку творческих инициатив молодых ребят направили 87 млн рублей.

Фестиваль "Таврида - АРТ" - один из ключевых пунктов реализации национального проекта "Образование". В этом году он объединил 4 тыс. 500 молодых деятелей искусства и 40 тыс. зрителей. Тюменскую область представили 43 человека.

Один из победителей конкурса грантовой поддержки - 20-летний студент второго курса факультета "Международные отношения" ТюмГУ Даниил Грамотин - выиграл 1 млн рублей на культурно-образовательный проект By Foreigners.

"Фестиваль "Таврида - АРТ" дал уникальную возможность познакомиться с огромным количеством людей из разных регионов, завести полезные знакомства. Для меня выиграть грант - это было то, зачем я туда ехал, я добился цели. В планах - создание некого шоу "Россия глазами иностранцев". Например, мы хотим взять колумбийского студента, живущего в Тюмени, и отправить его на пять дней на Ямал на пять дней пожить в чуме. Мы все это дело будем снимать, а итоговый материал будет подан на английском и русских языках, чтобы это было доступно интернет-пользователям как в нашей стране, так и в другой", - рассказал он.

Проект охватит десять регионов: Тюменскую область, Ямал, Татарстан, Якутию, Чукотский АО, Северную Осетия и другие. Даниил заверил, что к написанию сценария он приступит с середины сентября. Все видео будут размещаться в YouTube и Instagram.

Еще один проект, реализация которого станет возможной в Тюменской области, благодаря гранту, полученному на фестивале "Таврида – АРТ", направлен на развитие творческого потенциала молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Его представил 29-летний педагог дополнительного образования Многопрофильного колледжа ТИУ Артур Голубев.

"Планируется охватить около ста участников в возрасте до 35 лет. Кураторы, волонтеры, авторы, сценаристы, режиссеры - это еще около 60 человек. Молодых ребят с ОВЗ ждет большая серия мастер-классов по КВН, стендап, импровизации, пластике, актерскому мастерству. Итогом проекта станет большой отчетный концерт, на котором выступят команды, прошедшие "обучение" в инклюзивной школе юмора", - рассказал он.

Ежегодно в Тюменской области проходит Кубок Всероссийского общества инвалидов УФО, в котором принимают участие 7-8 команд. Как правило, они приезжают и попадают в соревновательный момент, а вот самой школы как таковой нет. "Фестиваль "Таврида – АРТ" - супер. Очень классно, что у молодежи Тюменской области есть возможность принять участие в нем. Это хороший прецедент", - заявил он.

Напомним, что в Тюменской области при подготовке к участию фестиваля творческих сообществ в России "Таврида – АРТ" были организованы презентации на базе ключевых молодежных пространств в Тюмени и Тобольске. Лучшие выпускники форума "Таврида" прошлых лет, послы фестиваля, известные в регионе молодые деятели культуры и искусства знакомили потенциальных участников с условиями и требованиями к конкурсным проектам.

Стать участником форума "Таврида – АРТ" может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. Форум является главной площадкой в России для творческой молодежи. Его основные задачи - создание профессиональных сообществ из числа молодых деятелей культуры, предоставление им условий для самореализации. Конкурс проводится при поддержке Росмолодежи.

Помимо грантового конкурса на протяжении шести дней участники посещали тематические мероприятия: выставки современного искусства, открытые кинопоказы, шоу фейерверков, мастер-классы, спортивные и детские программы, карнавальные арт-шествия, поэтические и рэп-баттлы.

Инна Пахомова