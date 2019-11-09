Ямал Ири объявил конкурс новогодней открытки

| Фото: yamaliri.ru | Фото: yamaliri.ru

Ямал Ири объявил конкурс на лучшую новогоднюю открытку. Авторские работы на суд Северного волшебника нужно отправить до 12 декабря.

О подготовке к встрече долгожданного зимнего праздника Ямал Ири объявил на своем сайте. В честь 150-летия почтовых карточек ямальский покровитель Нового года призвал создать праздничную открытку.

"Отправляйте рисунки на yamaliri@yamaltour.info и вступайте в ряды помощников Дедушки Севера!" - призвали организаторы конкурса "Ямалтур".

На выбор - пять сюжетов. Авторам предлагают изобразить, как Ямал Ири готовиться к Новому году, можно нарисовать друзей и помощников волшебника, дом Ямал Ири. Открытка может поведать, как Ямал Ири едет в гости или как он проводит время с детьми. Автор вправе самостоятельно выбрать тему, связанную с Северным волшебником.

Для участия необходимо прислать одну работу, нарисованную от руки или в цифровом виде, заявление на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных данных. Заявки принимаются на электронную почту yamaliri@yamaltour.info в сканированном виде в формате JPEG или pdf, а также в формате doc., docx. или rtf. Подробности в положении конкурса.

Итоги конкурса подведут 19 декабря, победителей наградят 20 декабря. Каждый участник получит по почте открытку с изображением своей конкурсной работы. Авторам 10 лучших работ вручат диплом, набор открыток победителей конкурса и подарок от Ямал Ири.

Ирина Ромашкина