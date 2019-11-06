  • 6 ноября 20196.11.2019среда
  • USD63,2480
    EUR70,4203
  • В Тюмени 2..4 С 6 м/с ветер юго-западный

Выпускница Тавриды проведет в Тюмени танцевальные мастер-классы

Общество, 12:00 06 ноября 2019

организаторы "Таврида - АРТ" | Фото: организаторы "Таврида - АРТ"

Танцевальная образовательная площадка "Контекст" откроется в Тюмени 12 ноября. Организатор проекта – победительница грантового конкурса фестиваля творческих сообществ "Таврида – АРТ" Варвара Хлюстина. На реализацию проекта Варвара выиграла 300 тыс. рублей, сообщают организаторы.

"Мой проект – это танцевальная образовательная площадка "Контекст" специально для молодых хореографов и исполнителей Тюменской области. Образовательная программа пройдет в течение четырех дней в форматах мастер-классов, лекций и совместных творческих лабораторий, посетить которые может любой желающий. Итогом проекта станет постановка, которая объединит работы участников, созданные в разных танцевальных стилях, но с единым посылом. Эксперты направлений Contemporary, Hip-hop и Экспериментал покажут новые движения в своих стилях и научат импровизировать на сцене", – рассказала Варвара Хлюстина.

Мероприятие пройдет с 12 по 15 ноября. По словам автора, цель проекта - популяризация танцевального движения в Тюменской области путем предоставления возможности для молодежи реализовать творческий потенциал и развить коммуникационные и организаторские навыки. За время проведения площадки Участие в проекте примут более 100 человек, более 150 станут зрителями итоговой постановки.

Открытие площадки пройдет по адресу ул. Республики, 165а в МТЦ "Космос" 12 ноября в 13 часов. Контакты организатора проекта 8 (982) 916-74-09.

Напомним, первый фестиваль творческих сообществ "Таврида – АРТ" проходил с 20 по 26 августа в Крыму. Мероприятие объединило все направления искусства и стало самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации. В дни основной программы "Тавриду" посетили 92 тыс. зрителей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Варвара Хлюстина , грант , Таврида , хореография

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:55 06.11.2019Иностранные студенты опорного вуза встретились на одной сцене
12:33 06.11.2019Ольга Кузнечевских: "Синергия Сибири" поможет развитию общественного сектора Тюменской области
12:22 06.11.2019Около шестидесяти тысяч жителей Тюменской области приняли участие в "Ночи искусств"
12:00 06.11.2019Выпускница Тавриды проведет в Тюмени танцевальные мастер-классы