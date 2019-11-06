Выпускница Тавриды проведет в Тюмени танцевальные мастер-классы

| Фото: организаторы "Таврида - АРТ" | Фото: организаторы "Таврида - АРТ"

Танцевальная образовательная площадка "Контекст" откроется в Тюмени 12 ноября. Организатор проекта – победительница грантового конкурса фестиваля творческих сообществ "Таврида – АРТ" Варвара Хлюстина. На реализацию проекта Варвара выиграла 300 тыс. рублей, сообщают организаторы.

"Мой проект – это танцевальная образовательная площадка "Контекст" специально для молодых хореографов и исполнителей Тюменской области. Образовательная программа пройдет в течение четырех дней в форматах мастер-классов, лекций и совместных творческих лабораторий, посетить которые может любой желающий. Итогом проекта станет постановка, которая объединит работы участников, созданные в разных танцевальных стилях, но с единым посылом. Эксперты направлений Contemporary, Hip-hop и Экспериментал покажут новые движения в своих стилях и научат импровизировать на сцене", – рассказала Варвара Хлюстина.

Мероприятие пройдет с 12 по 15 ноября. По словам автора, цель проекта - популяризация танцевального движения в Тюменской области путем предоставления возможности для молодежи реализовать творческий потенциал и развить коммуникационные и организаторские навыки. За время проведения площадки Участие в проекте примут более 100 человек, более 150 станут зрителями итоговой постановки.

Открытие площадки пройдет по адресу ул. Республики, 165а в МТЦ "Космос" 12 ноября в 13 часов. Контакты организатора проекта 8 (982) 916-74-09.

Напомним, первый фестиваль творческих сообществ "Таврида – АРТ" проходил с 20 по 26 августа в Крыму. Мероприятие объединило все направления искусства и стало самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации. В дни основной программы "Тавриду" посетили 92 тыс. зрителей.