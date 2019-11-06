Тюменские единороссы избрали делегатов на съезд партии

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Делегатов на съезд партии избрали на конференции Тюменского регионального отделения "Единой России". Более 150 человек стали ее участниками, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

В число участников вошли представители первичных отделений, руководители местных отделений партии, главы муниципальных образований, председатели представительных органов власти, руководители фракций "Единой России". В мероприятии также приняли участие сторонники партии, "молодогвардейцы", лидеры общественных организаций.

Глава региона, член Генерального совета "Единой России" Александр Моор подчеркнул, что предстоит большая работа по реализации национальных проектов в регионе. "Самое важное, чтобы мы с вами смогли довести до каждого жителя то, что мы сделали по каждому направлению – в здравоохранении, образовании, социальной политике, городской среде. Это очень важно, поэтому партия за каждым нацпроектом и объектом закрепила депутатов федерального, регионального и муниципального уровней. Мы уделяем этому вопросу большое внимание, наши депутаты от партии "Единая Россия" - безусловно, те люди, которые максимально оперативно и точно будут держать обратную связь с населением. И это не громкие слова, это стратегически важное задание, это инструмент нашей ежедневный работы", - добавил он.

Губернатор также акцентировал внимание на том, что в 2020 году пройдет большая избирательная кампания, подготовку к которой нужно начинать уже сейчас. "Самая лучшая тактика – постоянная работа с гражданами, исполнение их наказов в оперативном режиме. Всех настраиваю на серьезную и важную работу, ведь "Единая Россия" – партия ответственных людей", - заключил он.

Секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов выступил с докладом об итогах работы партии за 2019 год. Он подчеркнул, что в целях реализации задачи о всемерной поддержке семьи в Послании президента-2019 особое внимание в партийной работе уделяется поддержке многодетных семей. На это направлены такие проекты "Единой России", как "Дом для молодой многодетной сельской семьи", "Крепкая семья", "Детский спорт", проект по туристическим поездкам детей из малообеспеченных многодетных семей из Тюменской области, Югры и Ямала и другие. "В настоящее время в Тюменской области 26,1 тысячи многодетных семей. Фракция "Единая Россия" областной думы внесла в проект закона об областном бюджете на 2020-2022 годы предложение о поддержке многодетных семей".

Большая работа депутатами-единороссами ведется по приему граждан. За период с января по октябрь 2019 года в общественные приемные "Единой России" обратились более 6330 человек. Он напомнил, что с 25 ноября по 1 декабря этого года традиционно будет проходить всероссийский прием граждан, посвященный дню рождения партии.

"В региональном отделении "Единой России" на 1 ноября 25767 членов партии, 12455 сторонников. Партия сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой региона", — заключил он.

Отметим, что также на партийной конференции обновился состав регионального политсовета на 10%. В частности, в обновленный состав президиума регионального политического совета вошли член фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Эдуард Омаров и секретарь первичного отделения партии №92 Тюмени Екатерина Вешкурцева.

Одним из вопросов повестки стал вопрос избрания делегатов от региона на съезд "Единой России", который пройдет в Москве 22-23 ноября. По решению конференции Тюменскую область представят секретарь Тобольского городского местного отделения Максим Афанасьев, исполнительные секретари Ялуторовского городского отделения Александр Дьячков и Тюменского районного отделения — Татьяна Цветанская, председатель Ишимской городской думы Алексей Ипатенко, секретарь первичного отделения Тюмени № 126 Елена Пуртова. Тюменскую делегацию возглавит глава региона, член Генерального совета "Единой России" Александр Моор, также в работе съезда примет участие председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов и секретарь регионального отделения Андрей Артюхов.