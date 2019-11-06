Электромонтер "СИБУР Тобольска" стал победителем на чемпионате WorldSkills HI Tech-2019

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во ВКонтакте | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во ВКонтакте

Электромонтер "СИБУР Тобольска" Александр Огорелков завоевал золотую медаль в компетенции "Электромонтаж" на чемпионате профмастерства WorldSkills HI Tech-2019 в Екатеринбурге, сообщает Тобольская промышленная площадка СИБУРа.

Мастер эксплуатации анализаторов "ЗапСибНефтехима" Иван Панасюк стал бронзовым призером в компетенции "Промавтоматика".

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во ВКонтакте | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во ВКонтакте

Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech собрал 738 конкурсантов из 53 регионов Российской Федерации – это специалисты 39 крупнейших российских корпораций, холдингов и предприятий: Росатома, Ростеха, Роскосмоса, Объединенной авиастроительной корпорации, Евраза, Челябинского трубопрокатного завода, РЖД и других.

В команде СИБУРа выступили девять участников и семь экспертов из Тобольска.

Лидером по количеству наград на чемпионата признана команда Росатома.