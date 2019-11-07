Тобольские учителя прошли обучение по программе "Next – педагог"

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

45 учителей прошли обучение по программе развития "Next – педагог" в Тобольске. Большинство из них будут преподавать в новой школе в 15 мкр., сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки СИБУРа.

Проект развития учителей будущего "Next – педагог" реализуется в городе на протяжении двух лет, при поддержке программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" СИБУРа. Его инициатором выступил Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева.

Программа обучения для тобольских педагогов была разработана при участии специалистов корпоративного университета СИБУР, Сколково, Сириуса, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

"Мир стремительно меняется, появляются новые и исчезают привычные профессии, во всех сферах жизни идет компьютеризация, цифровизация. И педагоги должны успевать за этими изменениями, чтобы говорить со своими учениками на одном языке, свободно чувствовать себя в мире современных технологий", - отметил на заключительном мероприятии программы директор Тобольского педагогического института Сергей Шилов.

В 2018 году участниками проекта стали молодые педагоги Тобольска. В 2019 в фокусе внимания оказался кадровый состав новой школы, строящейся в 15 микрорайоне по программе "Тобольск-2020".