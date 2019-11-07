  • 7 ноября 20197.11.2019четверг
  • USD63,5880
    EUR70,4301
  • В Тюмени 5..7 С 6 м/с ветер юго-западный

В Тобольске вручили первые паспорта путешественников

Общество, 17:42 07 ноября 2019

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Первые "Паспорта великих путешественников" получила семья из Екатеринбурга в Тобольске. Вручение документов состоялось в Тобольском кремле, сообщает администрация города.

Новый проект "Паспорт великого путешественника по малым городам" запущен в ассоциации малых туристских городов, в которую входит Тобольск. Во всех городах-членах ассоциации туристу выдается бланк паспорта. Посещая малые города, туристы могут поставить в паспорт оттиск штампа населенного пункта. При наличии всех 14 штампов путешественнику выдается памятный приз – сувенирные открытки с видами городов ассоциации малых туристских городов, выполненных по детским эскизам, в рамках проекта "Маленький город глазами детей".

На официальном сайте ассоциации указаны адреса, где в городах можно получить паспорт великого путешественника и поставить штамп. Гости Тобольска могут это сделать в туристско-информационном отделе по адресу: ул. Семакова, 14 в будние дни с 9 до 18 часов. В выходные - по предварительной заявке, телефон + 7 (3456) 22‑37-50.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тобольск , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:21 07.11.2019Вопросы подготовки и восполнения кадрового резерва отрасли стали ключевыми на XII Вертолетном форуме
18:50 07.11.2019Фестиваль Soma стартовал в Тюмени
18:37 07.11.2019Школьники из пяти регионов России посмотрели спектакль "Медведь" в Тобольске
18:26 07.11.2019Плохой сон приводит к стрессу, выяснили ученые