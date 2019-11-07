В Тобольске вручили первые паспорта путешественников

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Первые "Паспорта великих путешественников" получила семья из Екатеринбурга в Тобольске. Вручение документов состоялось в Тобольском кремле, сообщает администрация города.

Новый проект "Паспорт великого путешественника по малым городам" запущен в ассоциации малых туристских городов, в которую входит Тобольск. Во всех городах-членах ассоциации туристу выдается бланк паспорта. Посещая малые города, туристы могут поставить в паспорт оттиск штампа населенного пункта. При наличии всех 14 штампов путешественнику выдается памятный приз – сувенирные открытки с видами городов ассоциации малых туристских городов, выполненных по детским эскизам, в рамках проекта "Маленький город глазами детей".

На официальном сайте ассоциации указаны адреса, где в городах можно получить паспорт великого путешественника и поставить штамп. Гости Тобольска могут это сделать в туристско-информационном отделе по адресу: ул. Семакова, 14 в будние дни с 9 до 18 часов. В выходные - по предварительной заявке, телефон + 7 (3456) 22‑37-50.