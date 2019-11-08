Назоэндоскоп для пациентов с инсультом приобрели для областной больницы

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Эндоскопическое оборудование для оценки функции глотания у пациентов с инсультом поступило в Областную клиническую больницу № 2 в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Современный назоэндоскоп стоимостью около 4 млн рублей врачи используют в стационарных условиях, сообщает лечебное учреждение.

Современная диагностическая техника экспертного класса повысила качество медицинской помощи и способствует активному восстановлению больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

После инсульта нарушение глотательного рефлекса (дисфагия) развивается примерно у четверти пациентов. Пациенту сложно глотать, пища и жидкость попадают в нос, гортань, трахею. Может возникнуть инфекция нижних дыхательных путей, аспирационная пневмония, истощение и обезвоживание организма. Увеличивается риск внезапной смерти больного из-за опасности перекрытия дыхательных путей кусочками пищи.

С помощью нового оборудования специалисты проводят видеомониторинг акта глотания и прохождения пищи в режиме реального времени, определяют оптимальную позу и консистенцию пищи для кормления пациента. Исследование безопасно и может повторяться так часто, как это необходимо.

"Методика позволяет достоверно определить, на какой фазе глотания у пациента возникают проблемы, адекватно оценить состояние и возможности больного и на основе объективных данных подобрать лечение, которое поможет быстрее восстановить рефлекс глотания", - рассказал заведующий взрослым оториноларингологическим отделением ОКБ № 2 Александр Рудзевич.

Процедура трансназальной фиброэндоскопии у специалистов считается золотым стандартом функциональной диагностики нарушений глотания и оценки причин дисфагии. Методика позволяет своевременно выявить даже так называемую тихую аспирацию, когда захлебывание происходит без видимых симптомов.