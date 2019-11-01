Сто один год назад закончилась Первая мировая война

| Фото: w.histrf.ru | Фото: w.histrf.ru

11 ноября - памятная дата мировой военной истории. В 1918 году в этот день закончилась Первая мировая война.

8 ноября германская делегация была принята Верховным главнокомандующим вооруженными силами Антанты маршалом Фошем, прибыв на станцию Ретонд в Компьенском лесу. Условия перемирия, зачитанные делегации, предусматривали прекращение военных действий, эвакуацию в течение 14 дней оккупированных германскими войсками районов Франции, территорий Бельгии и Люксембурга, Эльзас-Лотарингии. Войска Антанты занимали левый берег Рейна, причем содержание оккупационной армии целиком возлагалось на Германию, а на правом берегу предусматривалось создание демилитаризованной зоны.

Германия должна была выдать Антанте 5 тыс. артиллерийских орудий, 30 тыс. пулеметов, 3 тыс. минометов, 5 тыс. паровозов, 150 тыс. вагонов, 2 тыс. самолетов, 10 тыс. грузовых автомобилей, 6 тяжелых крейсеров, 10 линейных кораблей, 8 легких крейсеров, 50 эсминцев и 160 подводных лодок. Остальные корабли германского военно-морского флота разоружались и интернировались союзниками. Блокада Германии сохранялась.

Компьенское перемирие имело антисоветский характер. Согласно статье 12-й, германские войска продолжали оккупацию занятых ими территорий Советской России до тех пор, пока этот вопрос не решат союзники, "учитывая, внутреннее положение этих территорий". Предусматривался также "свободный вход и выход в Балтийское море для военных и торговых судов Антанты", подготавливавшей вооруженную интервенцию против Советской России.

Фош решительно отверг все попытки германской делегации завязать переговоры по поводу условий перемирия. Фактически это означало требование безоговорочной капитуляции. Германская делегация получила для ответа 72 часа. Срок ультиматума истекал 11 ноября в 11 часов утра по французскому времени.

Однако побежденным удалось добиться некоторых уступок: было снижено количество подлежащих выдаче пулеметов, самолетов, грузовых автомобилей. Сняты требования о выдаче подводных лодок. 9 ноября революционные германские рабочие и солдаты свергли монархию Гогенцоллернов. Германия была объявлена республикой. В ночь с 9 на 10 ноября Вильгельм II бежал в Голландию.

11 ноября 1918 года в 5 часов утра по французскому времени условия перемирия были подписаны. В 11 часов 101 выстрел артиллерийского салюта наций в 101 возвестил окончание Первой мировой войны.