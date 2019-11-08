Первые итоги включения врезок региональных телеканалов в цифровой эфир подвели в Минкомсвязи

| Фото: tyumen.rtrs.ru | Фото: tyumen.rtrs.ru

О включении в состав программ цифрового эфирного телевещания информационных блоков региональных телеканалов рассказал журналистам на брифинге заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Он напомнил, что 29 ноября на телеканале ОТР в составе первого мультиплекса цифрового эфирного наземного вещания начнется трансляция программ обязательных общедоступных телеканалов субъектов Российской Федерации (телеканалов 21 кнопки) в формате двух региональных блоков — с 6 до 9 часов и с 17 до 19 часов.

Запуск полноценных региональных врезок на телеканале ОТР требует в том числе изменения настроек передающего оборудования первого мультиплекса, что обеспечат региональные филиалы РТРС. Начало трансляции сигнала с измененными параметрами может вызвать сброс настроек на некоторых моделях цифровых телевизионных приставок, владельцам которых нужно будет автоматически или вручную запустить перенастройку телеканалов.

Первые врезки состоялись уже 5 ноября в Омской и Калининградской областях. В общей сложности на два субъекта поступило 150 звонков по поводу проблем при перенастройке. У абонентов кабельного телевидения сбоев не возникло, у владельцев современных телевизоров, выпущенных после 2012 года, все перенастроилось само. На некоторых моделях телеприставок исчезло по несколько каналов в первом мультиплексе, но проблема решила перезагрузкой оборудования и нажатием на кнопку "Поиск каналов". В Омской области была выявлена единственная приставка, которая не смогла перенастроиться; в лаборатории РТРС определили, какой чип был в ней установлен и в течение двух суток определили, как влиять на такой тип устройств.

В ночь с 7 на 8 ноября еще в десяти регионах России на востоке произвели переконфигурацию сети. По вопросам вещания из всех этих субъектов поступило 110 звонков.

В Тюменской области подача в эфир телесигнала с измененными параметрами начнется 15 ноября. В итоге с 29 ноября в цифровом эфире жителям будет доступен телеканал "Тюменское время". Его будет транслировать с 6 до 9 часов и с 17 до 19 часов "Общественное телевидение России" (ОТР, 9 кнопка в эфире, кабеле и IP TV). С настройкой каналов в ручном режиме можно познакомиться на портале о цифровом эфирном телевидении. Тем, кому не удалось разобраться с настройками, с 14 по 19 ноября консультационную поддержку окажут специалисты регионального контакт-центра по телефону: 8-800-234-35-22.

Телефон федеральной горячей линии: 8-800-200-20-02.