Опыт Тюменской области по переходу на цифровое ТВ будет востребован в Крыму и других регионах России

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более 1,4 тыс. звонков поступило в региональный контакт-центр цифрового телевидения в день отключения аналогового телевещания в Тюменской области 15 апреля по данным на 16 часов 40 минут. Об этом рассказала руководитель областного центра телефонного обслуживания Алена Булгари на встрече с делегацией представителей Минкомсвязи РФ и региональных филиалов РТРС.

"Тридцать семь процентов обратившихся хотят вызвать волонтеров для настройки цифровых приставок. Еще 19 процентов задают технические вопросы - например, о том, как настроить телевизор или приставку самостоятельно. Мерами социальной поддержки, оказываемой жителям региона для перехода на цифру, интересуются 8 процентов обратившихся в наш контакт-центр", - подвела предварительные итоги Алена Булгари.

В Тюменской области проделана большая системная работа по подготовке к переходу на цифровое телевещание, отметила в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи РФ Екатерина Ларина.

"Руководство региона и муниципалитетов сделало все необходимое для того, чтобы каждый житель Тюменской области знал о переходе на цифру и мог получить помощь в подключении. Предусмотрены и меры социальной поддержки. Переход на цифру - очень позитивный проект, который реально улучшает жизнь людей. И в Тюменской области это понимают", - сказала она.

Тюменский опыт перехода на цифру, безусловно, будет распространяться в тех регионах страны, которым еще предстоит это сделать, подчеркнула Екатерина Ларина.

"Крым попал в третью волну отключения аналогового телевещания - нам предстоит перейти на цифру 3 июня. В Тюмени мы увидели очень много полезного, поэтому надеемся на консультационную поддержку. Большой интерес вызывает организация работы волонтеров", - рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор филиала РТРС "РТПЦ Республики Крым" Геннадий Гордеев.

Евгений Бабенко