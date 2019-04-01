Тюменская область присоединилась к эре цифрового телевидения

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

В Тюменской области прошла церемония отключения аналогового телевещания.

Жители региона могут бесплатно смотреть больше телеканалов в высоком качестве - для всех жителей региона будут доступными 20 федеральных каналов — "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ". Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

97% жителей Тюменской области получили возможность смотреть телеканалы в более высоком - цифровом- качестве. Люди, проживающие в труднодоступных территориях, могут подключиться к спутниковому телевидения. Органы власти помогают компенсировать расходы на подключение спутникового телевидения льготным категориям населения. Такую компенсацию уже получили около 1,5 тыс. тюменцев.

Что делать, если экран вашего телевизора "серый"

Выясните, проживаете ли вы в зоне покрытия цифрового вещания. Для этого зайдите на сайт смотрицифру.рф. Здесь указаны районы, которые не попадают в зону цифрового вещания. Если вы оказались в данной зоне, необходимо подключить спутниковое телевидение. Получить консультацию можно по телефону региональной горячей линии 8-800-234-35-22.

Если вы оказались в зоне устойчивого приема цифрового сигнала, переходите к следующему пункту.

Убедитесь, что ваш телевизор принимает цифровой сигнал в формате DVB-T2. Эту информацию можно уточнить на сайте смотрицифру.рф, в инструкции к телевизору или по телефону горячей линии 8-800-234-35-22.

Если телевизор принимает сигнал стандарта DVB-T2, запустите автоматический поиск каналов. Если уровень сигнала слабый и не позволяет смотреть телеканалы в цифровом качестве, значит необходимо приобрести дециметровую антенну. Ее стоимость составляет от 300 рублей.

Если телевизор не принимает сигнал стандарта DVB-T2, необходимо приобрести приставку, ее стоимость составляет от 990 рублей, а также дециметровую антенну. Покупайте оборудование в специализированных магазинах и в отделении почтовой связи, опасайтесь мошенников.

Горячая линия

Получить консультации по подключению специального оборудования для просмотра цифрового вещания, а также вызвать волонтеров можно по телефону региональной горячей линии 8-800-234-35-22. С момента ее работы уже поступило около 5 тыс. звонков. Звонок по России бесплатный. Зрители, которые живут вне зоны цифрового вещания (перечень таких населенных пунктов размещен на сайте), могут подключить спутниковое TВ на льготных условиях. Напомним, что услуги волонтеров бесплатны. Также волонтеры не продают оборудование для подключения к цифре и не рекламируют кабельные или иные сети.

Поддержка граждан

Для льготных категорий предусмотрены меры социальной поддержки – необходимо написать заявление на предоставление помощи. Для тех, кто не попал в зону цифрового эфирного наземного вещания, размер компенсации на приобретение и установку оборудования - до 6 тыс. рублей. Для людей, проживающих в зоне цифрового эфирного наземного вещания, - до 1,5 тыс. рублей.

Региональные каналы

Телекомпания "Регион-Тюмень" продолжит выходить в пакете первого мультиплекса. Телерадиокомпания с 93 года, одна из первых в стране, применяет цифровые технологии создания телерадиопрограмм. В 2014 году проведена модернизация всего технологического комплекса.

Телекомпания "Тюменское время" останется в аналоге, так же ее можно найти на "21 кнопке" всех кабельных операторов и в Интернете.





Помимо Тюменской области, 15 апреля аналоговое ТВ отключают в Москве и Московской области, Мордовии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Чувашии, Ставропольском крае, Ямало-Ненецкий автономном округе, а также Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Сахалинской областях.

Екатерина Исаева