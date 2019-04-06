Историю развития телевидения показали в Тюмени

Фото Сергея Русанова Фото Сергея Русанова

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Выставка, рассказывающая о развитии телевидения с 20-х годов прошлого века до наших дней, вызвала большой интерес у гостей торжественной церемонии открытия тюменской телеаллеи, которая прошла в музейном комлексе им. И. Я. Словцова 6 апреля.

"Мы включили в экспозицию телевизионные приемники разных поколений, чтобы было понятно, как изменение приема телевизионного сигнала меняет качество жизни человека. Изюминка выставки - американский радиокомбайн 30-х годов. Как он попал в Тюмень - это детективная история. Есть действующий черно-белый телевизор и современная цифровая "плазма" с отличным качеством картинки", - рассказала главный редактор ТРК "Тобольское время", заместитель генерального директора медиахолдинга "Сибинформбюро" Светлана Голякова.

Фото Валерия Бычкова Фото Валерия Бычкова

Кроме того, на выставке продемонстрировано оборудование, с которым в прошлом работали тележурналисты. Например, уникальный штатив для кинокамеры, с таким в 60-е годы операторы старшего поколения снимали тележурналы об освоении Севера. Можно представить, как им было нелегко. Совсем недавно ушло в историю оборудование формата Betacam, которое тоже представлено в экспозиции.

"Сейчас телевизионное оборудование, конечно, стало гораздо компактнее и мобильнее. Думаю, выставка хорошо раскрывает те глобальные изменения, которые произошли в информационном мире", - отметила Светлана Голякова.

На торжественное открытие тюменской телеаллеи собрались более 300 человек. Перед стартом второй волны перехода на цифровое ТВ, которая произойдет 15 апреля в 20 регионах страны, тюменцы вместе с жителями 19 регионов России, "высадили" символические "цифровые" деревья.

Двадцать полутораметровых саженцев туи символизируют двадцатку федеральных телеканалов первого и второго мультиплексов, которые зрители российских регионов смогут смотреть бесплатно в цифровом качестве. Деревья размещены в музейном комплексе временно - вскоре их посадят в сквере Журналистов.

Очень большую роль в работе по внедрению цифрового телевидения в регионе сыграли тюменские волонтеры. В рядах добровольцев - тюменцы всех возрастов, от студентов до пенсионеров.

"После специального обучения мы на протяжении двух месяцев подключали цифровые приставки, в основном пожилым людям, у которых старые телевизоры. После подключения цифры качество изображения сравнимо с современными телевизорами. Все, кому мы помогли, были очень довольны и рады, первая реакция - о, мой телевизор может так показывать?!", - рассказал о своей работе молодой волонтер Никита Севостьянов.

Фото Валерия Бычкова Фото Валерия Бычкова

По словам волонтера серебряного возраста Анастасии Бешенцевой, тюменцы встречают добровольцев по-разному, иногда настороженно, но когда телевизор начинает работать с цифровым качеством, люди очень радуются.

Цифровой сигнал может настроить абсолютно любой человек, но людям пенсионного возраста иногда бывает сложно разобраться в современной технике. Поэтому им требуется помощь. Совет от волонтеров для тюменских телезрителей: если в верхнем правом углу экрана вашего телевизора будет буква "А", значит, вам необходимо подключить цифру. Если же такой буквы нет, беспокоиться не о чем, телевизор уже принимает цифровой сигнал.

Напомним, что 15 апреля аналоговое телевещание в Тюменской области будет прекращено. В этот день регион полностью перейдет на цифровое телевидение. Получить консультации по подключению специального оборудования для просмотра цифрового вещания, а также вызвать волонтеров можно по телефону региональной горячей линии 8-800-234-35-22.

Фото Сергея Русанова Фото Сергея Русанова

Евгений Бабенко