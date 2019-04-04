В Тюмени появится телеаллея

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Аллея, посвященная переходу на цифровое вещание, будет высажена в Тюмени в рамках всероссийской акции "Телеаллея" 6 апреля.

В этот день новые аллеи появятся в Москве, Тюмени, Новгороде, Черкесске, Элисте и других городах.

Тюменская аллея будет усажена вечнозелеными туями. На церемонии открытия 20 полутораметровых деревьев туи в брендированных вазонах разместят в музее им. И.Я. Словцова. Чуть позже, когда позволят погодные условия, туи высадят на аллее журналистов, которая находится в Тюмени в створе улиц Федорова и Лагунова.

Как пояснили организаторы акции, 20 деревьев символизируют количество федеральных телеканалов первого и второго мультипкса, которые зрители российских регионов смогут смотреть бесплатно в цифровом качестве.

Выбор дерева не случаен: туя символизирует прочность, долговечность и неподкупность. Это дерево хорошо переносит зиму и может достичь высоты 12 метров. Телеаллея станет настоящим украшением сквера "Журналистов".

В торжественной церемонии открытия тюменской телеаллеи примут участие ветераны-журналисты, члены правительства области, руководители региональных радио- и телеканалов, представители общественности.

Напомним, что 15 апреля в Тюменской области завершит трансляцию аналоговое телевещание. В этот день регион полностью перейдет на цифровое телевидение. Получить консультации по подключению специального оборудования для просмотра цифрового вещания, а также вызвать волонтеров можно по телефону региональной горячей линии 8-800-234-35-22.