Тюменская область распрощается со старым телевещанием

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 дней осталось до отключения аналогового сигнала в Тюменской области. С 15 апреля 20 общедоступных обязательных телеканалов будут транслироваться в эфире только в цифровом формате.

Что необходимо успеть сделать за это время тем, кто не подключен к эфирному цифровому, кабельному или спутниковому телевещанию?

Проверьте, какое телевидение вы смотрите. Если рядом с логотипами "Первого канала", каналов "Россия-1", НТВ, ТНТ, "Пятого канала", "Рен ТВ", СТС, "Россия-Культура" и "ТВ Центр" вы видите букву "А" - значит, вы до сих пор не перешли на цифру, и с 15 апреля ваш телевизор перестанет транслировать телепрограммы. Если буквы "А" нет – вы уже смотрите эфирное цифровое ТВ.

Тем, кто смотрит аналоговое телевидение, стоит поспешить и выполнить несколько довольно простых действий.

1. Выясните, проживаете ли вы в зоне покрытия цифрового вещания. Для этого зайдите на сайт смотрицифру.рф. Здесь указаны районы, которые не попадают в зону цифрового вещания. Если вы оказались в данной зоне, необходимо подключить спутниковое телевидение. Получить консультацию можно по телефону региональной горячей линии 8-800-234-35-22.

Если вы оказались в зоне устойчивого приема цифрового сигнала, переходите к следующему пункту.

2. Убедитесь, что ваш телевизор принимает цифровой сигнал в формате DVB-T2. Эту информацию можно уточнить на сайте смотрицифру.рф, в инструкции к телевизору или по телефону горячей линии 8-800-234-35-22.

3. Если телевизор принимает сигнал стандарта DVB-T2, запустите автоматический поиск каналов. Если уровень сигнала слабый и не позволяет смотреть телеканалы в цифровом качестве, значит необходимо приобрести дециметровую антенну. Ее стоимость составляет от 300 рублей.

Если телевизор не принимает сигнал стандарта DVB-T2, необходимо приобрести приставку, ее стоимость составляет от 990 рублей, а также дециметровую антенну. Покупайте оборудование в специализированных магазинах и в отделении почтовой связи, опасайтесь мошенников.

Всю информацию о переходе на эфирное цифровое телевидение вы можете узнать на сайте смотрицифру.рф, а также по телефону горячей линии 8-800-234-35-22. По данному номеру можно пригласить волонтеров, которые не только подключат оборудование, но и научат обращаться с ним.

Напомним, что услуги волонтеров бесплатны. Также волонтеры не продают оборудование для подключения к цифре и не рекламируют кабельные или иные сети.