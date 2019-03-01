Сергей Сарычев: Тюменская область готова к переходу на цифровое телевидение

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Весь комплекс подготовительных мероприятий по отключению аналогового вещания в Тюменской области был завершен уже к концу 2018 года. Регион полностью готов к переходу на "цифру" 15 апреля 2019 года. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

"Работа строилась на четком планировании и понимании, что и каким образом будет происходить после отключения. Когда стало известно, что Тюменская область попала во вторую волну — с 15 апреля 2019 года, — мы продолжили работу по организации и оказанию поддержки – как материальной, отдельным категориям населения, так и волонтерской – бесплатной, а также активное информирование населения.

Все это – завершающий этап работы, которая началась почти десять лет назад, после принятия федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы". Тогда при правительстве региона была создана межведомственная рабочая группа, подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития телевидения и радиовещания в Тюменской области между регионом и РТРС.

Основной этап подготовки пришелся на 2018 год: специалисты и волонтеры обходили людей, фиксировали, где принимает цифровой сигнал, где аналоговый, спутниковый, рассказывали о преимуществах "цифры". Разработали меры поддержки социально незащищенных категорий граждан, тех, кто может быть наиболее уязвим, — ветеранов Великой Отечественной войны, малообеспеченных, многодетных семей. В этих мероприятиях активно участвовали органы государственной власти и местного самоуправления: органы территориального общественного самоуправления, службы социальной защиты, ТСЖ, жилищно-коммунальные службы. На сегодня обследовано более 196 тысяч домохозяйств – это 86 процентов от общего числа, проживающих в регионе, не включая города Тюмень и Тобольск (они стопроцентно в зоне охвата). На минувшей неделе завершен анализ телефонного опроса жителей области – 97 процентов знают о переходе на цифровое вещание. Кстати, результаты подомовых обходов подтверждают эту большую цифру.

— Какой процент жителей региона на сегодняшний день имеет доступ к цифровому телевидению?

— По последним замерам РТРС, 97,72 процента жителей Тюменской области попадают в зону покрытия цифровым телевидением, и лишь 2,28 процента — не попадают. Это около 34 тысяч человек, которые проживают в 159 населенных пунктах, почти 14 тысяч домохозяйств.

— Сколько муниципалитетов в регионе полностью покрыты "цифрой"?

— Одиннадцать из 26 муниципальных образований полностью покрыты "цифрой". В остальных 15-ти муниципалитетах есть единичные населенные пункты, которые не попадают в зону охвата. На этих территориях бесплатный прием 20-ти обязательных общедоступных цифровых телеканалов обеспечивают операторы спутникового телевидения. В Тюменской области соглашения с двумя спутниковыми операторами о бесплатном предоставлении сигнала для тех, кто проживают вне зоны, были подписаны осенью 2018 года. А в декабре прошлого года президент подписал закон, уже обязывающий всех спутниковых операторов бесплатно предоставлять доступ к телеканалам в населенных пунктах Российской Федерации, находящихся вне зоны приема цифрового эфирного наземного телевидения. Кстати, по результатам обходов домохозяйств области, находящихся вне зоны цифрового вещания, более 70 процентов из них уже пользуются услугами спутникового телевидения.

— Сколько человек получат материальную помощь на приобретение цифрового телевизионного оборудования?

— В октябре 2018 года в регионе было принято соответствующее постановление регионального правительства, и сегодня те, кто нуждается в социальной поддержке, получают материальную помощь для приобретения цифрового телевизионного оборудования. Мы точно знаем, сколько социально незащищенных граждан оказалось вне зоны покрытия цифровым телевидением – это 832 тюменца. В результате подомового обхода в населенных пунктах, где есть цифровое ТВ, выявлено, что примерно 6 тысяч человек собирались воспользоваться мерами социальной поддержки. Всего граждан, имеющих право получить социальную поддержку на территории Тюменской области 31 197. Порядка 80 процентов из них уже смотрят цифровое телевидение – почти 25 тысяч человек

— Какие категории граждан смогут воспользоваться этой помощью?

— Это люди, которые являются получателями адресного социального пособия: многодетные малоимущие семьи, малоимущие семьи с детьми, если родители являются пенсионерами, инвалидами, безработными, студентами или заняты уходом за ребенком до трех лет или уходом ребенком-инвалидом или инвалидом первой группы; малоимущие неработающие пенсионеры; малоимущие неработающие инвалиды первой и второй групп. Помимо этого, в число льготников входят ветераны Великой Отечественной войны и граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно.

— Каков размер этой помощи?

— Чтобы определить размер адресной помощи, в регионе был проведен мониторинг стоимости оборудования для цифрового телевидения. Выяснили, что приставку-декодер с антенной, которая дает хорошее качество сигнала (их у продавцов большой выбор), можно купить за сумму от 900 до 1,5 тысячи рублей. Поэтому для граждан, проживающих в зоне цифрового вещания и попадающих под соответствующее постановление правительства региона, компенсация за оборудование составит до 1,5 тысячи рублей. А для тех, кто проживает вне зоны цифрового вещания, нужен комплект спутникового оборудования – его стоимость с установкой доходит до 6 тысяч рублей. В пределах этой суммы можно рассчитывать на социальную поддержку.

— Из бюджета какого уровня выплачивается помощь?

— Только из средств областного бюджета.

— Каким образом нуждающиеся могут оформить свое право на получение выплат?

— Мы постарались максимально упростить процедуру получения компенсации. Для этого необходимо подать заявление с подтверждающими документами (чек, договор) в службу социальной защиты по месту жительства. Это весь перечень.

— Сколько средств в общей сложности предусмотрено в областном бюджете для выплаты материальной помощи?

— Всего 58 миллионов рублей, но, по нашему прогнозу, такая сумма не понадобится.

— Сколько уже выплачено?

— На 6 марта 413 жителей области уже получили компенсацию за оборудование. Выплачено более 700 тысяч рублей. 60 заявлений находятся в обработке и они еще поступают. В ближайшие дни эти люди также получат компенсацию.

— Сколько волонтеров принимает участие в подключении населения? Как проводилась их подготовка? Кто эти люди – школьники, студенты, люди среднего возраста, пенсионеры?

— К работе по переходу на цифровое телевидение привлечено большое количество волонтеров — порядка 3 тысяч. Это школьники и студенты, "серебряные" волонтеры, участковые специалисты по социальной работе, волонтеры ресурсных центров по развитию добровольческого движения в муниципальных районах и городских округах.

Обучение организовывали профильный департамент правительства региона совместно с главами муниципалитетов, населенных пунктов, а проводили — специалисты филиала РТРС и Центра регионального развития телевидения и радио. Учитывая территориальную удаленность поселений, во всех 26 муниципальных образованиях Тюменской области прошли информационно-обучающие семинары с максимальным количеством приглашенных: волонтеров, глав сельских поселений, соцработников, представителей образования, культуры, ЖКХ. Обучение проходило с видеопрезентациями, на реальных моделях приставок и телевизоров.

Учащиеся в основном привлекаются к информационно-разъяснительной кампании. Например, в Ярковском районе активно в информационную и волонтерскую работу включились ребята из местного техникума, в Тюмени – клуба "Дзержинец" и "Молодой гвардии".

Помощь в подключении цифрового оборудования оказывают волонтеры-студенты и просто молодые люди с активной жизненной позицией, а также "серебряные" волонтеры – люди старшего поколения, жизнерадостные, с богатым жизненным опытом, с желанием общаться.

— Сколько "серебряных" волонтеров задействовано, как организована их работа?

— По всей области — порядка тысячи человек. Они объединись с помощью областного проекта "Штаб-квартира серебряных добровольцев" и прошли обучение. Их обеспечили листовками, наглядными схемами подключений. Добровольцы проводят информационную работу: выясняют, нуждается ли человек в нашей помощи, рассказывают о переходе на цифровое телевидение, об оборудовании, которое необходимо купить, а также практическую: оказывают помощь в подключении цифровой приставки. По той обратной связи, которая поступает в органы соцзащиты, в СМИ, именно "серебряные" волонтеры, с их умением выслушать, пониманием необходимости где-то несколько раз повторить, показать, стали востребованными. Специалисты региональной "горячей линии" отмечают, что сегодня появился отдельный вид заявок с просьбой направить на подключение только добровольцев старшего поколения.

— Волонтеры помогают только пожилым людям и людям с ограниченными возможностями или всем жителям Тюменской области?

— Всем.

— Под видом волонтеров могут ведь и мошенники прийти в дом…

— Мы внимательно изучаем тот негативный опыт, который появился у регионов первой волны. В том числе по мошенничеству. Выпустили серию профилактических материалов в местных СМИ. Хотелось бы наших земляков предупредить: будьте осторожнее! Не пускайте незнакомых людей в дом! Особенно, если они обещают за деньги что-то установить или подключить. Для начала надо позвонить в колл-центр по телефону 8-800-234-35-22 и уточнить, имеют ли они какое-то отношение к работе по переходу на цифровое вещание. Еще раз подчеркну: волонтеры не разносят приставки по домам. Они только информируют и помогают подключить то оборудование, которое человек сам приобрел. И все это — бесплатно!

— Для помощи жителям области по вопросам цифрового телевидения работает региональная горячая линия. Сколько обращений уже поступило? Какие проблемы вскрываются?

— За 25 дней – чуть более 900 звонков, очереди на консультацию нет. Мы анализируем загрузку операторов, и готовы в любой момент увеличить их количество.

Насчет проблем. Горячая линия и предназначена для того, чтобы проблем не возникало. Например, на днях звонит женщина, называет населенный пункт, который находится за сотни километров от Тюмени и утверждает, что у них "цифры нет". А по данным специалистов, там стопроцентное покрытие цифровым вещанием. Консультации, переговоры по телефону не помогли, в то поселение выехали волонтеры. Приехали, развернули комнатную антенну, перенастроили цифровую приставку, все заработало. Сейчас такие выезды проходят в штатном режиме. Наша задача максимально устранить подобные недоразумения именно на этом, подготовительном этапе. Горячая линия здесь первый помощник.

— С какими вопросами, в основном, обращаются люди?

— Один из самых распространенных вопросов — как определить, принимает ли телевизор цифровой сигнал, второй – где эту приставку купить. У операторов горячей линии есть полный перечень магазинов всего региона, где это можно сделать. Вообще приставку сегодня можно приобрести практически во всех торговых сетях и магазинах, торгующих бытовым оборудованием. А с 7 марта к ним присоединись более 300 отделений Почты России, которые находятся в сельской местности. Теперь цифровую приставку можно купить или заказать в любом почтовом отделении.

— Продолжат ли контакт-центр и волонтеры работать после 15 апреля?

— Работа колл-центра будет продолжена до тех пор, пока в нем есть необходимость. Мы понимаем, что после 15 апреля, когда аналоговое вещание будет отключено, могут возникнуть вопросы у тех, кто оставил решение этого вопроса на потом. Предварительно работа горячей линии будет продолжена до 1 мая, но, если понадобится, и после этой даты. Вместе с тем, хочу еще раз напомнить, что не надо тянуть до последнего. Остался всего месяц, чтобы подготовиться к переходу на цифровое вещание. Сейчас и приставки свободные есть, и волонтеров много, и технические специалисты могут прийти и проконсультировать. Не надо ждать "часа икс", когда вместо любимых передач на экране телевизора высветится заставка о том, что Тюменская область перешла на цифровое телевещание.

— Какова потребность Тюменской области в приставках? Не ощущается ли их нехватка? Есть ли данные, сколько приставок уже закуплено?

— Проблем с приобретением оборудования нет. Российские производители выпустили достаточное количество приставок, и торговые сети их закупили. За февраль жители Тюменской области приобрели около тысячи телевизоров и порядка 5 тысяч приставок. По данным торговых сетей, на сегодня запас составляет около 18 тысяч штук. Плюс тысяча у Почты России уже пришла, и еще 2 тысячи заказано. К середине марта ожидается поступление большой партии приставок в региональные торговые сети. При этом общая потребность региона оценивалась в 40 тысяч приставок. Дефицита нет и быть не должно. Кстати, по опросам, 95 процентов тех людей, которые находятся в зоне покрытия цифровым телевидением, смотрят именно его.

— Нет ли проблемы с завышением цен на приставки?

— Торговые сети в Тюменской области заняли корректную позицию, никто не повышает цены. Этот вопрос под контролем и у регионального управления антимонопольной службы. Волонтеры уже обошли всех льготников, постучались в каждую дверь с вопросом: "Все ли у вас хорошо? Нужна ли помощь?" В Тюменской области решение об организации выплат было принято в октябре прошлого года. До декабря были единицы заявок от населения на компенсацию оплаты за приставку – от пяти до десяти, в январе около 100, а в феврале уже более 3 тысяч. Но даже если все льготники в один день придут покупать приставки, это не тот объем, который мог бы спровоцировать резкий скачок цен.

— Как насчет вещания региональных каналов у обладателей спутникового телевидения?

— К сожалению, на "спутнике" не будет ни одного регионального телеканала – ни областного "Тюменского времени", ни филиала ВГТРК – ГТРК "Регион-Тюмень". Так что люди, пользующиеся спутниковым телевидением, будут смотреть российские новости без информации с территории, где они живут. Но, со временем, я думаю, все решится. На федеральном уровне уже прорабатываются различные варианты, например создание возможности врезок региональных каналов в один из федеральных каналов.

— Есть ли в Тюменской области люди, недовольные переходом с аналогового на цифровое вещание? Людям ведь нужно предпринять какие-то действия, чтобы перейти на "цифру". Наверное, не всем это нравится. Ведется ли с ними какая-то работа? Объясняют ли им, для чего совершается переход на "цифру"?

— На горячую линию пока не поступило ни одного звонка от недовольных. Основные вопросы уточняющие: как подключиться, какая приставка больше подойдет к конкретному телевизору. Мы стараемся донести до людей, что переход на цифровое телевидение – это другой уровень качества. Двадцать лет назад никто и подумать не мог, что появятся смартфоны. А сегодня представить себе жизнь без них невозможно. Так и "цифра". Качество вещания в аналоге и в "цифре" — это две несравнимые вещи. У многих моих земляков не было возможности смотреть те 20 каналов, которые вошли в первый и второй мультиплексы. Их телевизоры в лучшем случае показывали от четырех до восьми каналов. В городах области, конечно, ситуация выглядела лучше. Но в остальных населенных пунктах о таком богатом выборе речи не было. Поэтому люди позитивно воспринимают переход на цифровое телевидение. У меня у самого приставка, которую купил пару лет назад. Сам настроил и очень доволен вещанием.