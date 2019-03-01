Двадцать бесплатных каналов будут доступны жителям отдаленных сел региона

| Фото: РТРС | Фото: РТРС

Двадцать федеральных каналов с помощью спутникового телевидения смогут бесплатно смотреть жители районов, которые находятся вне зоны приема эфирного цифрового телевещания. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин на брифинге в МИА "Россия сегодня", сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Цифровые телесети полностью заработали во всех регионах страны с начала 2019 года. 98,5% населения страны уже охвачены цифровым эфирным телевещанием. Оставшиеся 1,5% граждан, или около 800 тыс. домохозяйств, проживают примерно в 18,3 тыс. населенных пунктов, которые не охвачены эфирным сигналом.

"Произведен анализ всех 800 тысяч домохозяйств, которые находятся вне зоны цифрового покрытия. Выяснилось, что около 300 тысяч из них уже являются клиентами одного из четырех операторов спутникового телевидения", – сообщил Алексей Волин.

Еще часть из этих 800 тыс. человек может принимать эфирный цифровой сигнал.

"Когда мы определяли перечень населенных пунктов (вне зоны цифрового покрытия), мы исходили из следующего: если часть населенного пункта принимает, а часть – нет, то населенный пункт относится к тем, где нет гарантированной возможности принимать цифровой сигнал из эфира", – пояснил замминистра.

Чтобы иметь возможность смотреть телевидение там, где не принимается эфирный сигнал, необходимо купить комплект спутникового оборудования (тарелку, ресивер и провода). Такой комплект в рамках федеральной программы по переходу на цифровое вещание стоит около 4,5 тыс. рублей, тогда как рыночная цена такого комплекта может составлять 12 тыс. рублей. Алексей Волин подчеркнул, что эта льготная цена временная, она установлена только на время перехода на цифровое вещание. После 3 июня (третья, последняя, волна отключения аналогового телесигнала) цену на спутниковое оборудование будет диктовать рынок.

По словам замминистра, обеспечение спутниковым телесигналом жителей населенных пунктов вне зоны цифрового эфира – идеальный пример сотрудничества государства и бизнеса: сначала спутниковые операторы договорились между собой, и только после этого появился соответствующий законопроект.

Напомним, что в Тюменской области отключение аналогового эфирного вещания произойдет 15 апреля.