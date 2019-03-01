Тюменским общественникам рассказали о переходе на цифровое телевидение

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменские магазины имеют достаточный запас приставок для перехода жителей региона на цифровое телевидение. В наличии в розничных сетях и отделениях "Почты России" - 26 тыс. приставок, что позволит не допустить ажиотажа после отключения аналогового вещания и спекулятивного повышения цен.

Об этом рассказал директор департамента по общественным связям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский на заседании региональной Общественной палаты.

Он напомнил, что еще совсем недавно многие жители России могли смотреть по телевизору всего несколько каналов. Правительство страны решает это неравноправие федеральной целевой программой, благодаря которой вся территория РФ покроется сетью новых цифровых передатчиков для перехода на телевидение высокого качества. В районах, не попавших в зону охвата "цифры", жители смогут смотреть 20 общедоступных каналов через спутниковые технологии. В Тюменской области отключение аналогового телевидения произойдет 15 апреля.

По последним данным, 97,72% жителей территории уже находятся в зоне покрытия цифрового вещания. В 2,28% проживающих вне зоны охвата входят 34 тыс. 36 человек, или 159 населенных пунктов. 100% доступ к цифровому вещанию есть во всех городах Тюменской области и в Армизонском, Аромашевском, Голышмановском, Ишимском, Омутинском, Сорокинском и Тюменском районах.

Как рассказал Павел Белявский, подомовые обходы позволили выяснить, что 70% жителей территорий, не охваченных цифровыми передатчиками, уже пользуются спутниковыми технологиями для доступа к телевидению. Напомнил он и о мерах социальной поддержки, которые в связи с отказом от аналогового вещания получают граждане, родившиеся по 31 декабря 1931 года включительно, ветераны Великой Отечественной войны и малоимущие. Для тех, кто не попал в зону цифрового эфирного наземного вещания, размер компенсации на приобретение и установку оборудования - до 6 тыс. рублей. Для людей, проживающих в зоне цифрового эфирного наземного вещания, - до 1,5 тыс. рублей.

Как подключить цифровое телевидение, можно узнать на сайте смотрицифру.рф. На любые вопросы по цифре готовы ответить по бесплатному номеру региональной горячей линии: 8-800-234-35-22.

Дарья Казакова